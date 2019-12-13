Дама на красном авто не пропустила «Ларгус» на Хошимина. Машины остались без водителей

Два человека пострадали в результате утренней аварии в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району, ДТП произошло 13 декабря около 8 часов утра на пересечении улицы Хошимина и Выборгского шоссе. По предварительной информации, женщина 1989 год рождения на красном Hyundai при повороте налево не предоставил преимущество в движении тёмной «Ладе» (на фото видно, что это Largus) под управлением мужчины 1974 года рождения.

Оба водителя были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.



