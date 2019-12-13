В пятницу, 13-го, труба добавила инфернальности промзоне в Коломягах. Двум автомобилям не повезло

Труба с горячей водой прохудилась в Приморском районе Петербурга 13 декабря. Пятница у автомобилистов проходит в атмосфере Сайлент Хилла, без жертв тоже не обошлось.

О прорыве на улице Маршала Новикова немногим позже полудня рассказали в соцсетях, поделившись фотографиями «грузовиков в тумане». Пар над проезжей частью не позволяет определить масштаб вытекания. Судя по концентрации завесы, труба дала течь на обочине. Там же две жертвы – легковые автомобили, угодившие в один на двоих провал.

Как уточнили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», на Маршала Новикова, 36, прохудилась труба диаметром 400 мм, к началу второго дня разлив локализован. Ущерб получили две машины, их владельцам обещана компенсация. В пресс-службе добавили, что авария на теплоснабжении потребителей не отразится.



