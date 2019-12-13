«Коляска прилетела мне в ноги». На Ленской пострадали и женщина, и ребёнок; очевидцы говорят о грубом нарушении ПДД

Женщину с маленьким ребёнком в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сбил совсем молодой водитель на «Ладе». Официальную информацию о ДТП сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. По словам очевидцев, водитель двигался по встречной полосе.

По предварительной версии УГИБДД, 13 декабря около 11:10 на Ленской улице, 4, мужчина 1997 года рождения за рулём ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода с ребёнком. Пострадали и сама женщина 1957 года рождения, и полуторагодовалый малыш. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Женщина же находится в удовлетворительном состоянии.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают подробности, в частности утверждают, что ДТП совершено на «зебре». По словам Оли, водитель выехал на встречную полосу, а ребёнок получил черепно-мозговую травму. «Он просто ехал через переход по встречке», – подтверждает Иван.





Евгений чуть не стал участником аварии: «Успел отпрыгнуть, коляска с ребёнком прилетела мне в ноги, она отлетела метров на пять после столкновения». По его словам, бабушка с коляской переходила через дорогу по пешеходному переходу. «Одна машина остановилась, чтобы пропустить пешеходов, водитель белой «Лады» ехал за ней на большой скорости и выехал на встречку, чтобы избежать столкновения с первой машиной, – пишет Евгений. – Вплотную к пешеходному переходу стоял высокий автомобиль с тёмными окнами и загораживал женщине с коляской обзор, белую «Ладу» ей не было видно».

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.



