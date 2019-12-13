ГК "ПСК" ввел в эксплуатацию комплекс-тысячник в Выборгском районе

В начале декабря апарт-комплекс Like от ГК "ПСК" на Политехнической улице, 6, получил Заключение о соответствии, и 11 декабря был введен в эксплуатацию. Распродано уже 95% апартаментов и началась выдача ключей собственникам.

Комплекс LIKE/"ПСК"

Like — финалист премии Urban Awards-2019 в номинации «Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса». Строительство его началось 2017 году и шло внушительными темпами, уложившись в два года. В апарт-комплексе 1112 апартаментов площадью от 19 кв. м до 84 кв. м, в том числе и видовые на верхних этажах, откуда открывается панорама города, вид на парк Лесотехнической академии, Лахта-Центр.

Собственная инфраструктура комплекса Like включает фитнес-клуб площадью 2 400 кв. м с бассейном и отдельными залами для разных видов спорта, ресторан и кафе на первом этаже, и множество бытовых сервисов: прачечная, химчистка, охрана, зона ресепшн, помещения для хранения (келлеры) и закрытый внутренний двор. В шаговой доступности метро, наземный транспорт, парки, торговые центры, магазины и другая торговая и социальная инфраструктура района.

Комплекс LIKE/"ПСК"

Для управления и технической эксплуатации апарт-комплекса создана отдельная управляющая компания. За поиск инвесторов и постояльцев, сдачу в аренду и полную эксплуатацию номеров будет отвечать «МТЛ. Управление недвижимостью» (входит в Группу компаний «БестЪ»).

— На успешность апартаментов как продукта влияет в первую очередь локация, сервисы и цена, — отмечает Сергей Мохнарь, руководитель департамента развития ГК «ПСК». — Популярность апартаментов в Петербурге росла за счет роста турпотока на фоне нехватки качественных и недорогих мест для размещения, также сказался запрет размещения хостелов в жилых домах. Кроме туристов наша аудитория – молодежь, покупающая первое жилье, студенты, участники долгих командировок, родители, приобретающие жилье для детей.

Комплекс LIKE/"ПСК"

Николай Антонов, генеральный директор «МТЛ. Управление недвижимостью» рассказал, что в комплексе соблюдены все необходимые стандарты, и уже скоро Like определится со звездностью по гостиничной классификации, скорее всего это будут "хорошие три звезды".

Сегодня ожидания покупателей сервисных апарт-отелей это, прежде всего, инвестиции – доля инвестиционных покупок в Like уже превысила 60%. Примерно треть комплекса составляют апарты на сдачу в аренду, и сейчас уже примерно 250 договоров готовится к подписанию, всего таких договоров ожидают около 350. От начала строительства за два года подобная недвижимость обычно прибавляет в цене от 30 до (в случае с апарт-комплексом Like) 47%, так что вложения на ранней стадии могут оказаться выгодными.

Яркой тенденцией в развитии апартаментов в Петербурге в 2019 г. стали проекты-"тысячники", с числом апартаментов более тысячи. Один из самых крупных в этой категории проектов ГК «ПСК» начала строить в уходящем году. Это апарт-комплекс комфорт-класса START с 3244 апартаментами с отделкой рядом с метро «Парнас», на проспекте Энгельса, 174.

START /"ПСК"

Цена от 1,6 млн. руб. или от 86 тыс. руб. за квадратный метр, а также ставка на апартаменты-студии площадью 19-23 кв.м. делает этот объект хорошим выбором для начала самостоятельной жизни, маленького бизнеса или первых инвестиций. Для сравнения – средняя стоимость квадратного метра апартаментов в Петербурге, по данным Knight Frank, сейчас в среднем составляет 143 тыс. руб. По сравнению с жильем апартаменты отличаются не только ценой, но и наличием инфраструктуры. В проекте Start это будет собственный детский сад, фитнес-клуб с бассейном, SPA, ресторан и кафе, коворкинг, аптеки, отделения банков, химчистка. А также круглосуточный ресепшн и уборка в номерах.

START представляет собой три 20-этажные секции суммарной площадью 72,6 тысяч кв. м. Это будет масштабный и быстровозводимый комплекс – его собираются построить единой очередью.

Формат имеет прекрасные перспективы и для будущих инвесторов, и для гостей.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/