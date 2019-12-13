Спектакль «Путешествие Звёздочки» поможет маленькому петербуржцу в борьбе с лейкозом

Совершить увлекательное и в то же время опасное путешествие на Землю вместе со Звёздочкой можно, посетив спектакль. При этом зрители не просто узнают о приключениях небесной гостьи, но и помогут маленькому петербуржцу в борьбе с тяжёлой болезнью.

Представьте, что на небе нашлась одна Звёздочка, которой очень захотелось не просто светить, а быть очень нужной тем, кто живёт на Земле. И вот она упала с неба прямо в ночной лес. Там её ждут очень неожиданные и опасные встречи с волком-аристократом, хором лягушек, ночными Совами, Мамой-медведицей и её непослушным сынком.

Совершить вместе с главной героиней её увлекательное путешествие на Землю можно посетив спектакль в «Студии 15» (ул. Белинского, 9). Он пройдёт 15 декабря. Это отличная возможность провести время всей семьёй и сделать доброе дело. Средства от продажи билетов будут направлены на лечение Алёши Афонина.

«Фонтанка» рассказывала историю маленького петербуржца. Весной этого года Алёша пожаловался на боли в груди и горле. Два месяца обследований ничего не дали – врачи так и не смогли поставить точный диагноз. После этого мальчик попал в ДГБ № 1, где медики заподозрили онкологию. С предварительным диагнозом «нейробластома, IV стадия» (в дальнейшем диагноз подтвердился) Алёшу отправили домой на карантин, поскольку в больнице он подхватил ветрянку.

Но состояние мальчика было критическим. Родители предприняли отчаянную попытку, обратившись к зарубежным специалистам. Откликнулись медики Университетской клиники в Кёльне. Оперативно с помощью фондов и неравнодушных людей удалось собрать средства для оплаты аванса.

В настоящее время Алёша проходит лечение согласно протоколу, принятому для данного заболевания. Позади уже три операции, пять курсов химиотерапии и положительная динамика. Впереди трансплантация костного мозга и иммунотерапия, на которую пока катастрофически не хватает средств.

Иммунотерапия (терапия антителами) является наиболее эффективной частью методики лечения в мировой практике. Она побуждает иммунную систему атаковать опухолевые клетки. В результате при нейробластоме с высокой степенью риска снижается риск рецидива, а выживаемость увеличивается на 20%.

В ходе лечения Алёше предстоит пройти шесть курсов иммунотерапии антителами GD-2 с использованием препарата Dinutuximab Beta. Эта терапия разработана специально для лечения детей с нейробластомой высокого риска. На сегодня препарат, используемый при иммунотерапии с диагнозом «нейробластома», не зарегистрирован на территории РФ. Он не прошёл требуемый срок клинических испытаний, поэтому данная методика не входит в российский протокол основного лечения, в отличие от стран Европы и США.

Однако, чтобы пройти этот этап лечения, необходимо внести 100% предоплаты, это более 21 млн рублей. Таких средств у семьи Алёши нет.

Родители мальчика ведут сбор средств как своими силами, так и с помощью благотворительных фондов, и не только петербургских. Каждый взял на себя сбор определённой суммы. Например, фонд «География добра» из Костромы собирает более миллиона рублей, петербургский фонд «Наши дети» – 250 тысяч рублей. Именно в адрес петербургского фонда будут направлены средства от продажи билетов на спектакль «Путешествие Звёздочки», которые в дальнейшем пойдут на оплату лечения Алёши.

«У тяжелобольных деток есть одно заветное желание – встретить не только этот Новый год, но и следующий», – сказали в фонде «Наши дети».