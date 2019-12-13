Полицейского под Петербургом задержали по подозрению в вымогательстве взятки у сотрудников ГИБДД. Ему помогал лжесотрудник УСБ

Сотрудника полиции Кировского района Ленобласти задержали после получения крупной суммы от инспекторов дорожной полиции. Как пишет 13 декабря 47news, мужчина пугал коллег проверкой Управления собственной безопасности (УСБ) и уверял, что может «решить вопрос» с помощью своего знакомого.

По данным издания, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» в отношении 36-летнего старшего лейтенанта полиции ОМВД по Кировскому району Ленобласти Алексея Туховского и его 31-летнего знакомого Никулина. По версии следствия, Туховский рассказал трем инспекторам районного отдела ГИБДД, что их проверяет УСБ — якобы по подозрению во взятке. Никулин был представлен сотрудником УСБ, который может не дать ход делу за 1 миллион рублей. Полицейские снизили цену до 800 тысяч и согласились. Сами они при этом обратились в настоящее УСБ. При получении части денег 12 декабря в Кировске задержали Туховского. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Никулина ищут.



