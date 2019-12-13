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13.12.2019 13:25
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Тысяча бед корабля с тысячей имен: в чем причина неудач «Адмирала Кузнецова»

Корни неудач «Кузнецова» выходят далеко за пределы его корпуса, и если в чём-то и можно быть уверенным, то в том, что в истории российского флота мало найдётся кораблей, судьба которых была бы к ним столь несправедлива.

Тысяча бед корабля с тысячей имен: в чем причина неудач «Адмирала Кузнецова»

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов» / автор фото Лев Федосеев/ТАСС

12 декабря 2019 года на тяжелом авианесущем крейсере ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов» произошёл пожар. Инцидент стал далеко не первым в карьере единственного российского авианосца, запомнившегося регулярными авариями куда в большей степени, чем боевой службой и освоением новой техники. Шутки над кораблём давно стали признаком хорошего тона, однако корни неудач «Кузнецова» выходят далеко за пределы его корпуса, и если в чём-то и можно быть уверенным, то в том, что в истории российского флота мало найдётся кораблей, судьба которых была бы к ним столь несправедлива.

Впрочем, по порядку.

Ремонт без конца

Во время аварии 12 декабря 2019 года корабль находился в ремонте, в который встал в октябре 2017, вскоре после завершения своего первого и последнего на сегодня боевого похода к берегам Сирии осенью 2016 – зимой 2017 года. Фактически работы, однако, начались позднее – контракт был подписан в апреле 2018 года. Несколько месяцев спустя ремонт был прерван трагическим происшествием: в ночь на 30 октября 2018 года в Кольском заливе затонул плавучий док ПД-50, принадлежащий 82-му судоремонтному заводу (СРЗ-82), в котором в этот момент находился авианосец. По официальным сообщениям, авария произошла в ходе запланированного вывода авианосца из дока, однако, по другой версии, вывод корабля в эту ночь не планировался и «Кузнецов» не был к нему подготовлен. В частности, корабль не имел гребных винтов – все четыре винта были сняты на время работ.


Экипаж «Кузнецова» сумел, однако, организовать борьбу за живучесть, и авианосец вновь занял свое штатное место у стенки СРЗ-35 в Росте (единственный на севере причал, обеспечивающий базирование авианосца).

Отсутствие дока делало завершение ремонта невозможным – как минимум без него нельзя вернуть на место снятые ранее винты. Первоначально предполагавшийся подъём затонувшего дока не состоялся, и в итоге было принято решение о строительстве нового сухого дока уже на СРЗ-35, путём объединения двух меньших по размерам сооружений и увеличением получившейся единой камеры в длину. Строительство дока предполагается завершить в 2021 году, и, как заявлялось до сегодняшнего дня, уже в 2022 году ОСК планировала передать флоту отремонтированный авианосец.

События 12 декабря 2019 года, впрочем, скорее всего внесут коррективы в эти планы. Среди ключевых моментов стоит выделить следующие.

1. Первопричина аварии попадание искр, возникших из-за сварных работ, в находившееся на нижних палубах дизельное топливо. По одной из версий причиной стало «попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь».

2. Площадь возгорания составила сначала 20, потом выросла до 120, потом до 600 квадратных метров.

3. Как сообщается в СМИ, возгорание произошло главным образом в 1-м энергетическом отсеке в носовой части корабля. Неизвестно, ограничился ли пожар только этим отсеком. Так, источник ТАСС сообщил о возгорании электрического кабеля в нижних палубах, проложенного в разных отсеках и помещениях. «Уход» пожара в кабель-трассы является одним из худших вариантов развития событий: доступ к очагу возгорания сильно осложняется, и оно может привести к неконтролируемому распространению огня на различные отсеки.

4. Тушение пожара обычными способами не дало результата, после чего аварийный отсек было решено залить водой (фактически – затопить).

5. В результате аварии пострадали (по информации на вечер 12 декабря 2019 года) 12 человек, трое пропали без вести, тело одного из них удалось отыскать.

6. Еще вечером 12 декабря в ряде помещений корабля продолжалось горение, борьбу с огнём на корабле вели 10 звеньев ГДЗС (газодымозащитной службы) по обоим бортам.

Несмотря на то, что последствия пожара пока не удалось толком оценить (пожар потушили только к 8 утра), еще вечером 12 декабря появились оценки, насколько именно авария задержит срок сдачи «Кузнецова» флоту. В частности, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что задержка составит минимум полгода.

Спорить с этой оценкой пока невозможно просто в силу отсутствия у кого бы то ни было информации о реальном ущербе, который нанёс кораблю и его оборудованию пожар. В частности, отсутствуют данные о том, какая часть ранее уже поставленного на «Кузнецов» в ходе ремонта нового оборудования теперь будет нуждаться в замене, равно как и пока невозможно что-то сказать о состоянии конструкций самого корабля. 

В этих условиях любой произвольно названный срок, будь то «день», «месяц», «полгода» или «десятилетие», будет иметь одинаково никакое отношение к реальности.

Ремонт без начала

Могла ли ситуация на борту «Кузнецова» развиваться иначе? К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что корабль находился в условиях, значительно повышавших вероятность различного рода происшествий. В первую очередь это объясняется состоянием собственно 35-го СРЗ. Некогда бывший одним из лучших на Севере судоремонтный завод в настоящее время серьёзно деградировал. Одним из проявлений этой деградации стало резкое затягивание сроков ремонта большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». Начавшийся в 2014 году ремонт исходно предполагалось завершить в 2016, а в 2018 году появилась информация о переносе сроков сдачи корабля на 2022-23 годы. Среди причин затягивания работ называли нехватку финансирования, вместе с тем на Дальнем Востоке в 2012-2016 годах через ремонт с продлением межремонтных сроков прошел тихоокеанский БПК «Адмирал Трибуц», более старый и не в меньшей степени выработавший ресурс, нежели «Чабаненко». 

Некоторые источники «Фонтанки» в военной промышленности еще в середине 2010-х годов сообщали, что одной из главных причин недофинансирования работ по «Чабаненко» на 35-м СРЗ является отсутствие уверенности в их успешном завершении, для чего необходима серьезная модернизация завода.

Задача ремонта «Адмирала Кузнецова» была явно более сложной, учитывая и размеры корабля, и его состояние. От первоначальных планов глубокой модернизации корабля в итоге было решено отказаться: подписанный весной 2018 года контракт предполагал ограничение работ ремонтом энергетической установки и заменой радиоэлектронного вооружения. Предполагалось, впрочем, что и такой «ограниченный» ремонт будет стоить 55 миллиардов рублей, а его продолжительность составит около двух лет.

…Два года с момента подписания контракта наступят через четыре с небольшим месяца (во второй половине апреля 2020 года), и очевидно, что к этому сроку корабль сдан не будет – в первую очередь в силу последствий аварий плавучего дока ПД-50 30 октября 2018 года и пожара у стенки СРЗ-35 12 декабря 2019. Впрочем, списывать все проблемы корабля только на аварии вряд ли стоит.

Слово и дело

Особенностью военно-морского флота, критически отличающего этот вид Вооруженных сил от всех прочих, является долгий жизненный цикл основных боевых единиц – кораблей флота, и, как следствие, необходимость сверхдальнего, по меркам современной публичной политики, планирования. В отличие от ситуации рубежа XIX-XX веков, когда жизненный цикл целых проектов от выдачи технического задания на проектирование до списания последнего корабля мог уместиться в два десятка лет (даже без учёта возможной «безвременной» гибели кораблей в боях), сегодня этот цикл приближается к продолжительности человеческой жизни. 

Планирование строительства флота в этих условиях, помимо очевидных требований, таких как политическая стабильность и экономическая мощь (необходимая для таких дорогих проектов), предъявляет и ряд менее очевидных. Среди них – умение уверенно определять приоритеты и сохранять их, одновременно приспосабливаясь к меняющимся условиям. В части военно-морского флота подобное определение приоритетов требует, в первую очередь, внятного понимания значения и роли флота в военной машине России. 

Отсутствие этого понимания, за исключением, разве что, роли морских стратегических ядерных сил, приводит к тому, что силы общего назначения флота (от многоцелевых атомных подлодок до «Кузнецова») приходят в упадок, не имея смысла существования и определённой им модели развития.

В первую очередь это сказывается на самых дорогих объектах, к которым в составе флота относятся надводные корабли 1 ранга – то есть авианосец, ракетные крейсера, эсминцы и большие противолодочные корабли. 

Теоретически необходимость поддержания сильного флота обосновывается многими экспертами (хотя и с разных позиций), и даже закреплена указом президента России Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности до 2030 года» от 20 июля 2017 года. Фактически эта необходимость не подкреплена какими-то исполнительными документами, прямо обязывающими участников процесса строить именно такой флот в рамках такой-то концепции его применения.

Опять же, теоретически на вопрос о практическом воплощении планов развития флота должна отвечать долгосрочная программа военного кораблестроения, но, в отличие от аналогичных американских документов, отечественную программу на публику не показывают.

Какое отношение всё это теоретизирование имеет к судьбе «Адмирала Кузнецова»? Самое прямое. Для того, чтобы остановить, наконец, выбор на каком-то одном сценарии его дальнейшего существования и затем замены (или отсутствия таковой), этот сценарий должен быть определён в рамках общей стратегии развития флота, которая, во всяком случае в публичном виде, у нас отсутствует. При этом количество и частота противоречивых заявлений о намерении заказать те или иные новые и отремонтировать (и модернизировать) имеющиеся корабли и субмарины, говорят скорее всего о том, что эта стратегия отсутствует и в закрытом формате, или, что ничуть не лучше, воспринимается как документ третьестепенной приоритетности, который можно менять желанием левой пятки того или иного руководителя высокого ранга.

Подобная непостоянность, к сожалению, традиционна для отечественного флота, который регулярно постигают «эпохи перемен» (и отнюдь не к лучшему), выражающиеся множеством способов, включая (но отнюдь не ограничиваясь!) регулярные переименования боевых кораблей под соусом очередной политической моды. «Адмирал Кузнецов», «корабль с тысячей имён», заказанный в своё время как «Советский Союз», заложенный как «Рига», строившийся как «Леонид Брежнев», проходивший испытания как «Тбилиси», и наконец получивший свое нынешнее имя в 1990-м году, испытывает эту переменчивость на себе всё время своего существования.

тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов»
тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов»
автор фото Василий Максимов/Коммерсантъ

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Достаточно сказать, что заявления о предстоящей модернизации «Кузнецова» произносились с середины 2000-х годов практически непрерывно. Состояние корабля, страдавшего от хронических проблем с энергетической установкой, плохой подготовки и низкой дисциплины экипажа, несбалансированности и малочисленности авиакрыла, и т. д, и т. п., это отнюдь не улучшало. Эта вечная неприкаянность сыграла свою роль и в последнем инциденте: соблюдение правил техники безопасности при нормальной организации ремонтных работ на корабле подобного значения должно исключать возникновение пожара из-за неудовлетворительного состояния нижних палуб, где годами продолжаются разливы топлива в количестве, достаточном для подпитки масштабного пожара. 

Следствием такого положения дел становится то, что регулярные заявления военно-морских начальников о блестящих перспективах отечественного флота начинают восприниматься как белый шум. Так, 12 декабря 2019 года (очень «удачно» совпав с происшествием на «Кузнецове») информационное агентство «Оружие России» выпустило в свет интервью главкома ВМФ Николая Евменова. В нём, среди прочего, главком ВМФ в очередной раз посулил появление в перспективе в составе ВМФ России новых надводных кораблей океанской зоны. «Основу группировок кораблей в океанской зоне в будущем составят корабли крупного водоизмещения нового поколения, обладающие повышенными боевыми возможностями по ударному и оборонительному потенциалу», – сказал он.

…Желающие могут сами посчитать, сколько раз за последние 10 лет в средствах массовой информации появлялись вполне официальные заявления о неизбежном появлении в составе российского флота новых эсминцев (иногда обозначаемых как «Лидер»), и о скором начале работ над новым отечественным авианосцем и требованиях к нему. 

Следующим упражнением будет полезно вычислить срок жизни этих заявлений до появления новых, радикально корректирующих, если не прямо отменяющих предыдущие. Столь же официальных, впрочем.

Илья Крамник, специально для "Фонтанки.ру"

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