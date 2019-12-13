В «цветочном городе» Германии произошел взрыв в многоквартирном доме. 25 человек пострадали

В городе Бланкенбург федеральной земли Саксония – Анхальт в Германии произошел взрыв, причины которого пока не ясны.

«В результате взрыва в многоквартирном доме пострадали не менее 25 человек, причем несколько из них серьезно. Нельзя исключать, что жертв будет больше», – сообщает 13 декабря издание Focus со ссылкой на полицию.

Причины взрыва до сих пор выясняются. В доме также начался пожар, поэтому потребовалась эвакуация жителей. Спасатели сообщили, что задействовали три вертолета.

Здание находится рядом со школой и детским садом. ЧП привело к тому, что у детей сегодня выходной. Бланкенбург с 20-тысячным населением известен как «цветочный город».



