Происшествия
В «цветочном городе» Германии произошел взрыв в многоквартирном доме. 25 человек пострадали
В городе Бланкенбург федеральной земли Саксония – Анхальт в Германии произошел взрыв, причины которого пока не ясны.
«В результате взрыва в многоквартирном доме пострадали не менее 25 человек, причем несколько из них серьезно. Нельзя исключать, что жертв будет больше», – сообщает 13 декабря издание Focus со ссылкой на полицию.
?????? +++ EILMELDUNG +++ ?????? Wohnungsexplosion in #Blankenburg. Bitte meidet das komplette Gebiet "am Regenstein" und macht Platz f?r die Einsatzfahrzeuge! Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Stra?e in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenw?rtig statt. #Blankenburg1312 #Eilmeldung #Feuerwehr #Explosion #Polizei #Einsatz #Sperrung
Причины взрыва до сих пор выясняются. В доме также начался пожар, поэтому потребовалась эвакуация жителей. Спасатели сообщили, что задействовали три вертолета.
Здание находится рядом со школой и детским садом. ЧП привело к тому, что у детей сегодня выходной. Бланкенбург с 20-тысячным населением известен как «цветочный город».