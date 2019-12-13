Очевидцы: На Ленской сбита женщина с коляской, ребёнка увезли

В Петербурге в пятницу, 13 декабря, – уже как минимум третье серьёзное ДТП, и все они с пешеходами. О тяжёлых или зрелищных столкновениях автомобилей ни очевидцы, ни ГИБДД пока не сообщали.

На Ленской улице, 2, корпус 1, в Красногвардейском районе, сбили женщину с коляской; пострадал ребёнок, его увезли на скорой, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Официальной информации пока нет.

Утром на Литейном проспекте, напомним, под колёсами машины погибла женщина. Человека сбили и в Колпино.





За последние дни, отметим, на дорогах Петербурга стало спокойнее: 11 декабря был зафиксирован один из самых низких показателей аварийности за две недели, а 12 декабря и ДТП, и пострадавших было и того меньше. 13 декабря, как мы видим, прервал позитивную тенденцию наличием как минимум одной жертвы.



