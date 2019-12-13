Дерипаска и Абрамович стали самыми упоминаемыми российскими бизнесменами в западных СМИ. Дуров — в десятке

Рейтинг упоминаемости российских бизнесменов в иностранных СМИ в 2020 году был составлен впервые, пишут 13 декабря «Ведомости» со ссылкой на исследование компании LexisNexis.

Первое место занял совладелец компании Evraz и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович с 9684 упоминаниями. Чаще всего об Абрамовиче писали британские СМИ, а большинство тем были связаны с футболом. В этом году появились слухи о том, что россиянин может продать свой футбольный клуб.

На втором месте акционер En+ Олег Дерипаска, который по количеству упоминаний отстал от Абрамовича почти в 2 раза. Про него иностранные СМИ в уходящем году писали 4735 раза. Основные темы, в контексте которых упоминался бизнесмен, касаются американских санкций и возможного лишения гражданства Кипра.

Замыкает тройку Михаил Фридман, которого в Испании вызывали на допрос по делу о банкротстве технологической компании Zed WorldWide. Процесс активно освещался в деловых изданиях по всему миру. Всего у Фридмана 2894 упоминания.





Самый молодой участник первой десятки — это 35-летний Павел Дуров, который занял шестую строчку по упоминаемости, пропустив вперед Вагита Алекперова и Виктора Вексельберга.

В уходящем году иностранные СМИ писали также о Михаиле Прохорове, Леониде Михельсоне, Юрие Мильнере и Алишере Усманове.