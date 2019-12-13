Как похорошела Москва. За годовой бюджет Москвы на благоустройство можно каждый год строить по «Газпром Арене» и Крымскому мосту

С января по октябрь этого года в Москве уже освоили 281 миллиард рублей по статье «Благоустройство», а за последние десять лет на эти цели ушло 1,5 триллиона рублей.

«Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста», – подсчитало 13 декабря издание «Ведомости».

В открытом бюджете столицы указывается, что по статье «Благоустройство» планировалось потратить 269,6 миллиарда рублей.

Строительство моста через Керченский пролив обошлось в 228 миллиардов рублей, а «Газпром Арена» стоила, по разным оценкам, от 43 до 48 млрд рублей. В Петербурге, по официальным данным, на госпрограмму «Благоустройство и охрана окружающей среды» к 1 декабря потрачено 9,1 млрд рублей. Общий объем программы на год – 11,4 млрд. Муниципалитеты отдельно на благоустройство потратили 4,9 миллиарда.

С 2011 года столица на улучшение жизни потратила 1,5 триллиона рублей, что сопоставимо с тратами на благоустройство всей России (1,7 триллиона рублей).



