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13.12.2019 12:24
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Банк «Санкт-Петербург» получил премию за лучший розничный продукт

Банк «Санкт-Петербург» получил премию за лучший розничный продукт

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В Москве состоялась ХIII ежегодная церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS 2019 за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance.

К наградам были представлены самые успешные банки и компании 2019 года, работающие на розничном финансовом рынке.

Банк «Санкт-Петербург» получил награду за залоговые счета в номинации «Лучший розничный финансовый продукт». 

«Для нас большая честь стать победителем в одной из основных номинаций премии RETAIL FINANCE AWARDS. Мы рады, что организаторы премии и эксперты рынка по достоинству оценили преимущества нашего залогового счета. Сегодня основная задача Банка «Санкт-Петербург» в ипотечном кредитовании является создание таких продуктов и сервисов, которые всецело отвечают потребностям наших клиентов и даже предвосхищают их, опережая время», – отметил  вице-президент–директор департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев, получая заслуженную награду. 

О том, что представляет собой продукт «Залоговый счет», можно узнать на сайте Банка.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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      13.12.2019 12:24

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию за лучший розничный продукт

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