«Большая ошибка канала или власти». Президент Украины Зеленский раскритиковал снятие с российского телеэфира сериала со своим участием

Президент Украины Владимир Зеленский, он же учитель истории по фамилии Голобородько в сериале «Слуга народа», сожалеет, что российский телезритель не увидит этот многосерийный фильм. Глава государства 13 декабря прокомментировал снятие сериала с эфира ТНТ после показа первых трёх серий, пишет ТАСС 13 декабря.

«Меня этот случай очень удивил. Две серии показали и сняли с эфира. Мне кажется, это информационная большая ошибка канала или власти», – заявил Зеленский.

При этом исполнитель роли сериального президента Голобородько, реальный президент Зеленский отметил, что те, кто хотел посмотреть продолжение сериала, воспользуются порталом YouTube, где фильм находится в свободном доступе.

Телеканал ТНТ показал три первые серии «Слуги народа» 11 декабря. После чего прокат был прекращён. Представители телеканала рассказали ТАСС, что три серии в эфире были маркетинговым ходом.





«Анонсирование и показ первых трех серий сериала в эфире телеканала ТНТ было маркетинговым ходом платформы Premier, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря», – рассказал российский прокатчик сериала.

В день показа первой серии российским телезрителям пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства фильм с Зеленским не смотрел.

«Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским в главной роли и не планирует этого делать, времени на сериалы у него нет», – пояснил официальный представитель Кремля в минувшую среду.

Первый сезон «Слуги народа» вышел в эфир украинского ТВ ещё в 2015 году. В 2016-м вышел одноимённый полнометражный фильм. Всего было снято два сезона и три серии третьего сезона сериала. Проект был свёрнут после избрания Зеленского президентом Украины.