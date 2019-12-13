Петербуржец рассказал о нервном знакомом, выстрелившем ему в лицо. Полиция ищет Баширова

В обстоятельствах имущественного конфликта разбирается полиция Московского района Петербурга после заявления пострадавшего, рассказавшего, как уворачивался от пуль.

Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, накануне в 33 отдел полиции обратился 47-летний руководитель проекта производственно-торговой компании, который попросил найти и наказать агрессивного знакомого. Сотрудникам он рассказал о конфликте из-за арендной платы за помещение на Благодатной улице, который возник с 50-летним уроженцем Азербайджана Башировым.

По словам заявителя, тот уже сыпал угрозами, но в четверг перешёл от слов к делу и едва ли не в упор расстрелял оппонента, предположительно, из пневматического оружия: стрелял в лицо и тело. Досталось также и «Ленд Крузеру», который после контакта с выходцем из Закавказья остался без стекла.

В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что разыскивают вспылившего арендатора и выясняют детали случившегося.



