Выходные в Финляндии 14-15 декабря: «Тяжёлое Рождество», бесплатная экскурсия на русском и Йоулупукки

Этот уик-энд в Финляндии, несмотря на погоду, будет наполнен атмосферой зимних праздников. На городских площадях устраивают ярмарки, а рождественские песни исполняют не только классические певцы, но и рокеры. В музеях Хельсинки тоже праздник для туриста: бесплатные экскурсии на русском языке.

Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

В выходные в Финляндии ожидается пасмурная погода, температура воздуха около нуля, возможен мокрый снег.

13 декабря в Суоми отмечают День святой Люсии. Если вы оказались в Хельсинки в пятницу, можно успеть на праздничное шествие. В 17:00 на ступенях Кафедрального собора состоится коронация: голову девушки, избранной в этом году Люсией, украсят венком со свечами. А в 18:00 торжественное шествие с гномами, лошадьми и ретро-автомобилями отправится с Сенатской площади на площадь Кауппатори через улицы Алексантеринкату, Маннерхейминтие и Южную Эспланаду.

На Сенатской площади продолжает работу ярмарка Святого Томаса. С 10 до 20 часов там можно приобрести изделия финских мастеров, попробовать национальные блюда и познакомиться с кухней столичных ресторанов.





В эти выходные рождественская ярмарка появится и на территории бывшей скотобойни Teurastamo. Более 70 продавцов представят дизайнерские товары и изделия ручной работы, а также сыры, колбасы, шоколад и мед. Ярмарка будет работать с 10 до 17 часов.

В субботу в Доме музыки, славящемся своей акустикой, состоится праздничный концерт «Белое Рождество». Финские теноры и сопрано исполнят традиционные рождественские песни в сопровождении оркестра. Билеты стоят от 54 евро.

Для тех, кто любит музыку «потяжелее», 14 декабря устроят концерт на Хартвал-арене. В рамках рождественского тура, отмечающего в этом году своё 15-летие, выступят солист Twisted Sister Ди Снайдер, участник Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тёрнер, солистка группы Amaranthe Элиз Рид, а также Тарья Турунен и другие финские рокеры. Билеты обойдутся в 49,90 евро.

В воскресенье в 15:00 в городском музее Хельсинки устроят экскурсию на русском языке по основной экспозиции «Хельсинки: лучшее». Вход бесплатный. В этот же день в Атенеуме в 13:00 пройдет русскоязычная экскурсия по выставке «История финского искусства», а в 14:00 состоится лекция о выставке Хелены Шерфбек «Через путешествия я нашла себя». Оплачивается лишь входной билет в музей.

В Турку рождественская ярмарка расположится на Старой площади, посетителей ждут с 11 до 17 часов.

В Лаппеенранте 13 декабря устроят музейную пятницу. В этот день с 11 до 17 часов бесплатный вход в музеи крепости: музей Южной Карелии, музей кавалерии и Художественный музей Лаппеенранты. В субботу и в воскресенье в крепости пройдет рождественская ярмарка. С 10 до 16 часов там будут торговать оригинальными сувенирами, выпечкой и местными деликатесами.

Также за праздничным настроением можно отправиться в дом-музей Волкоффых, где рассказывают о традициях встречи Рождества в купеческой семье. Аудиоэкскурсии на русском языке проходят в 12, 14, 15 и 16 часов.

В Иматре традиционный праздник «Рождественская страна» пройдет в этот уик-энд на ферме Hiljan Piha. С 10 до 15 часов в бывших амбарных помещениях на берегу реки можно будет приобрести сувениры ручной работы и рождественские угощения. В старинном доме можно попробовать рождественскую кашу и традиционный глёги.

В Хамине рождественская ярмарка разместится в бастионе. С 10 до 16 часов в бастионе «Хамина» будут продаваться рождественские угощения и украшения, сувениры. В 10 часов праздник откроет Йоулупукки, потом выступит юношеский цирк Хамины, а затем сцену займут гномы.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»