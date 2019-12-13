Телескопу «Хаббл» удалось заснять комету Борисова, когда она подлетала к Солнцу. Небесное тело открыл крымский астроном

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел комету Борисова во время ее максимального приближения к Солнцу. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Комету 2I/Borisov открыл 30 августа 2019 года сотрудник астрономической станции ГАИШ МГУ в Крыму Геннадий Борисов. Центр изучения околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения НАСА сумел доказать, что комета прилетела к нам из другой части галактики. 2I/Borisov — второй межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему, который удалось зафиксировать астрономам. Первым был астероид 1I/Оумуамуа — он в октябре 2017-го прошел на расстоянии 38 млн километров от Солнца и покинул нашу систему.

Комета Борисова, когда ее удалось заснять астрономам, находилась на расстоянии 298 млн километров от Земли.





«Основываясь на снимках телескопа "Хаббл" мы можем оценить верхний предел размера ядра кометы Борисова, что очень важно. Удивительно, но снимки показывают, что ядро имеет радиус меньше полукилометра. Это примерно в 15 раз меньше, чем предполагали предыдущие исследования. Знание размера ядра полезно для оценки того, насколько распространены такие объекты в Солнечной системе и в нашей галактике. Борисов — первая известная межзвездная комета, и мы хотели бы знать, сколько их еще может быть», – рассказал Дэвид Джуитт, профессор планетологии и астрономии из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

По расчетам астрономов, комета Борисова максимально сблизится с Землей 28 декабря — тогда расстояние между ней и нашей планетой составит 290 млн километров.