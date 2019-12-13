Движение будут закрывать на Шлиссельбургском, Мира, Медиков и Васильевском острове

В ближайшие дни вступают в силу новые распоряжения об ограничении движения транспорта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. В списке несколько закрытий.

С 15 по 29 декабря закрывается движение по участкам Шлиссельбургского шоссе (посёлок Усть-Ижора) от Воинского переулка до Славянской дороги, а также от улицы Бугры до улицы Пролетарской Победы, без перекрестка с улицей Труда. Причина – работы АО ПО «Возрождение» по переустройству инженерных сетей.

С 16 по 29 декабря закрывается участок 24-й линии В.О. от Среднего проспекта до Малого проспекта. ООО «Инком» ведёт там работы по реконструкции теплосети.

С 16 по 30 декабря закрывается движение по улице Мира от Кронверкской улицы до улицы Котовского, без перекрёстков, а 16 по 26 декабря – по проспекту Медиков от Аптекарской набережной до улицы Академика Павлова (съезд вдоль дома 5 по улице Академика Павлова). Причина – прокладка электрокабеля ПАО «Ленэнерго».





С 16 по 27 декабря закрывается Казарменный переулок у Петроградской набережной, где ООО «ПетербургГаз» будет прокладывать газопровод.

С 16 декабря 2019 года по 15 января 2020 года ограничивается движение по нечётной стороне проспекта Непокорённых от Амурской улицы до Меншиковского проспекта в связи с прокладкой газопровода АО «Трест».

С 14 декабря 2019 года по 19 апреля 2020 года ограничивается движение по нечётной стороне Фурштатской улицы от Мелитопольского переулка до Потёмкинской улицы. Доходный дом Ф.И. Грянского на Фурштатской, 39, ждёт капремонт, и ООО «МАКОН-Реставрация» начнёт размещение строительных лесов.

С 15 по 23 декабря в связи с продолжением реконструкции газопровода ООО «ПетербургГаз» ограничивается движение по нечётной стороне Лиговского проспекта от Остропольского переулка до Рязанского переулка.