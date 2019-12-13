Комиссия МЧС прибыла с проверкой в Иркутскую область сразу после отставки губернатора-коммуниста

Комиссия МЧС начала проверку в Иркутской области сразу же после отставки с поста губернатора представителя КПРФ Сергея Левченко. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Комиссия под руководством замминистра МЧС Андрея Гуровича проверит расходование средств федерального бюджета, которые были выделены из резервного фонда правительства на помощь пострадавшим от наводнения в регионе.

«Комиссия приступила к проверке обосновывающих документов, представленных правительством Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства региона, министерства здравоохранения Иркутской области и других ведомств», – говорится в сообщении МЧС.

Доклад по итогам проверки представят правительству. Напомним, ранее в СМИ сообщали, что отставка Левченко может быть связана с недовольством работой губернатора при ликвидации последствий паводков в регионе. Владимир Путин принял отставку главы региона накануне, 12 декабря. Исполняющим обязанности губернатора стал замминистра МЧС Игорь Кобзев.



