25 миллионов россиян стали невыездными: в их числе может оказаться кто угодно

Число россиян, которым потенциально закрыт выезд из страны, достигло 25 млн человек. Расчеты составлены на основе данных ассоциации коллекторских агентств НАПКА и Федеральной службы судебных приставов.

Как пишет 13 декабря РБК, среди них должники по кредитам (7–8 млн человек), алиментам (1,42 млн), штрафам ГИБДД (13,1 млн) и услугам ЖКХ (2,5 млн).

Как сообщали ранее в Управлении ФССП по Петербургу, с начала 2019 года судебные приставы временно запретили выезд за границу РФ почти 150 тысячам петербуржцев. На данный момент 56 тысяч жителей города не избавились от долгов. Из них более трех тысяч должны выплатить алименты собственным детям.



