Бывшие власти муниципалитета в Петербурге в последний день работы купили щебня на все деньги

Местная администрация муниципалитета №72 во Фрунзенском районе в последний день работы на посту ее экс-главы Ильи Бондарева купила 20 КамАЗов щебня, потратив большую часть оставшихся в бюджете денег. Камень муниципалитет заказал у той же компании, которая в течение года поставила ему несколько сотен самосвалов земли. Об этом 13 декабря рассказал «Фонтанке» новый глава муниципалитета Павел Швец.

Щебень местная администрация заказала по предоплате. 285 кубометров камня обошлись бюджету в 503 тыс. рублей, следует из опубликованного счета. Покупку администрация оплатила 20 ноября (утром в этот день на бюджетном счете муниципалитета было 578 тыс. рублей, заявил «Фонтанке» Швец). Именно в этот день Илья Бондарев, который руководил ею на протяжении нескольких лет, когда большинство в совете принадлежало «Единой России», покинул свой пост. Депутаты (большая часть из них после сентябрьских выборов — представители Партии роста) утвердили на должности главы местной администрации экс-кандидатку от той же партии Ольгу Тенищеву.

Бывший глава местной администрации Илья Бондарев заявил «Фонтанке», что не может комментировать конкретную покупку, не располагая документами. «Я подписывал каждый день огромное количество счетов. Я не помню каждый», — сказал он.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что муниципалитет №72 за 2019 год заказал более 11 тысяч кубометров грунта за 10,7 млн рублей. Поставщиками выступили две связанные друг с другом компании: «Оптима» и «ПромЭкоСинтез», одной из которых владеет сейчас, а второй владел раньше один и тот же человек — Олег Серушков. Грунтом, который купила местная администрация, можно 20-сантиметровым слоем покрыть всю подведомственную муниципалитету территорию. Поставщиком щебня тоже выступила компания «Оптима».



