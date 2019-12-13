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13.12.2019 11:54
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На грани риска. Теснота в маршруте №330 указала на узкие места, которые откроются в рамках транспортной реформы

К началу декабря «Организатору перевозок» пришлось увеличить количество автобусов на маршруте №330 из-за большого числа пассажиров. Условия и исполнение госконтракта по этому направлению фактически иллюстрирует то, как будет организована работа еще 260 маршрутов.

На грани риска. Теснота в маршруте №330 указала на узкие места, которые откроются в рамках транспортной реформы

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

На этой неделе маршрут №330, который следует от станции метро «Шушары» до города Колпино, получил небольшое техническое вливание в виде пяти дополнительных автобусов. Виной всему ситуация, когда в 1 состав в пиковое время набивается по 100 пассажиров одновременно. В СПб ГКУ «Организатор перевозок» признались, что не ожидали такой популярности у нового маршрута. Но насчет 260 других направлений, которые должны начать работу 15 июля 2020 года в рамках реформы маршрутной сети, в учреждении не сомневаются. В отличие от экспертов и самих перевозчиков.

Как объяснили в «Организаторе перевозок», маршрут №330 в Колпино фактически создавался с нуля, а значит пассажиропоток на направлении невозможно было рассчитать точно.  В учреждении также отметили, что на непредвиденно большое количество пассажиров, воспользовавшихся автобусом №330, могли повлиять ремонт Московского шоссе в октябре и ноябре, а также изменившееся расписание электричек из Колпино в октябре из-за ремонта путей для «Сапсана».

Конкретный пример: 9 декабря в 18:46 в автобус №330 зашло ровно 100 человек. При этом здесь же ходит и коммерческая маршрутка №296. В 18:53 в машину село уже 28 пассажиров. 

Это направление за 32 млн рублей обслуживает ГУП «Пассажиравтотранс» с сентября 2019 по конец января 2020 года. Контракт учреждению достался в конце августа. Первоначально в закупке выиграла «Транспортная областная компания», однако с ней «Организатор перевозок» контракт заключать не стал. Историю конфликта этой пары «Фонтанка» подробно рассказывала ранее. 


Помимо увеличения подвижного состава, на линии был также скорректирован её маршрут: с 9 декабря финальная точка автобуса не Оборонная улица, а вокзал в Колпино. Это удлиняет маршрут на 2,2 км. В Смольном объясняли это решение просьбами граждан. Однако в присутствии корреспондента «Фонтанки» кондуктор автобуса №330 в ходе рейса рассказывал пожилым дамам, что маршрут продлили из-за водителей, которым оказалось банально негде сходить в туалет и перекусить. Новая финальная точка – вокзал с диспетчерской станцией – помогает им удовлетворить физиологические потребности. 

Что важно: все изменения закрепляются документально, то есть условия госконтракта правятся, но есть лимит корректировок. Согласно Федеральному закону №44, увеличение стоимости и объемов работ допустимы в рамках 10%. 

В «Организаторе перевозок» сообщили, что в случае с маршрутом №330 уложились в эти границы. У госучреждения также есть план на случай возможных ошибок при расчете пассажиропотоков на тех 260 маршрутах, которые по госконтрактам начнут обслуживаться с 15 июля 2020 года. Направления будут разыгрываться не по одному, а в связке, то есть каждое соглашение с перевозчиком будет касаться сразу нескольких маршрутов. 

У госконтракта на маршрут №330 уже есть одно серьезное отличие от тех, что будут разыграны к июлю – он заключен с ГУПом. Предполагается, что «Пассажиравтотранс» не должен участвовать в реформе, а коммерческий перевозчик уж точно будет не так покорен, как госпредприятие, в вопросах изменения контракта и выжмет из него весь максимум. Есть и еще один не менее важный нюанс: у «Организатора перевозок» случайно оказался запас по маршруту №330.

Первоначально предполагалось, что автобус от «Шушар» пойдет еще 3 сентября, в первый день открытия новых станций метро Фрунзенского радиуса. Однако по факту станции открылись 3 октября, и именно с этого дня фактически начал свою работу маршрут №330. Как рассказали в ГУП «Пассажиравтотранс», в сентябре было оплачено только несколько рейсов, которые были реально выполнены до момента приостановки работы. Это означает, что в распоряжении «Организатора перевозок» оказалась 81 тысяча км незапланированной транспортной работы при общем объеме 408 тысяч. Или около 20%. Возможно, что именно благодаря этому учреждение и смогло уложиться в рамки 10%. 

Эксперты и игроки сферы перевозок уже не раз высказывали опасения о возможных ошибках в расчетах пассажиропотоков. А новые контракты будут заключаться на 5 лет. Но в «Организаторе» считают, что шанс на оплошность сразу по нескольким маршрутам в рамках одного контракта минимален, а это значит, что все недочеты можно будет скорректировать в рамках 10%. А если этого окажется недостаточно, то ничто не помешает создать новый маршрут в том районе, где была допущена ошибка, и разыграть его отдельно. 

Учитывая особенности процедуры, на это может уйти не менее 2 месяцев. А еще дополнительные средства, притом что цифры по реформе сами по себе вызывают некоторые вопросы. Так, например, за 1-е полугодие 2020 городская казна заплатит частным перевозчикам в виде субсидии 1,9 млрд рублей. При этом выручку с маршрутов они оставляют себе. На работу по новой схеме предусматривается уже 12 млрд рублей, то есть в 6 раз больше. Но в бюджет, по планам властей, в виде платы за проезд вернется порядка 5 млрд рублей.


Сейчас казна платит частному перевозчику по 47 рублей за 1 км транспортной работы. В госконтракте по маршруту №330 «Пассажиравтотрансу» платят по 104 рубля. Как говорят в «Организаторе перевозок», в соглашениях с перевозчиками до торгов изначально заложена цифра в 150 рублей за 1 км транспортной работы. То есть в 3 раза больше, чем сейчас. Правда, за повышенную плату должно повыситься и качество обслуживания – в целом интервалы между автобусами должны быть уменьшены, сам транспорт должен быть новый (пускай и с 9-месячной задержкой относительно 1 дня реформы), а в каждом составе можно будет расплатиться картой. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

Справка:

Транспортная реформа предполагает, что после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое: из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю, власти усилят существующие направления, а также откроют около 100 новых. Идеология состоит в том, чтобы перевести всех на регулируемый тариф, а нынешние коммерческие тарифы разыграть на конкурсах. При этом в ходе подготовки реформы наблюдатели говорили о возможных трудностях: это и отказ от маршруток, и необходимость где-то взять большое количество новой техники, и исчезновение ряда смежных с Ленобластью маршрутов. Свои опасения относительно реформы глава УФАС Вадим Владимиров высказывал в интервью «Фонтанке», а само ведомство вынесло вице-губернатору Эдуарду Батанову предостережение.

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