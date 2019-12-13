Пограничники готовятся к штурму туристами границы с Эстонией и Финляндией. Названо самое «пробочное» время

На границе готовятся к традиционным предновогодним пробкам в выходные – горячий сезон начнётся уже с вечера пятницы, 13 декабря. Туристам советуют запастись временем и терпением

«Практика показывает, что пассажиропоток в указанное время превышает проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз», – сообщает Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и области и называет часы, когда очереди в пунктах пропуска на границе с Финляндией и Эстонией не избежать.

«Торфяновка»

по выезду из РФ: 13 декабря с 16.00 до 21.00; 14 декабря с 09.00 до 14.00

по въезду в РФ: 14 декабря с 18.00 до 22.00; 15 декабря с 17.00 до 23.00

«Брусничное»





по выезду из РФ: 13 декабря с 17.00 до 22.00; 14 декабря с 07.00 до 14.00

по въезду в РФ: 14 декабря с 17.00 до 21.00; 15 декабря с 16.00 до 23.00

«Светогорск»

по выезду из РФ: 13 декабря с 18.00 до 21.00; 14 декабря с 08.00 до 15.00

по въезду в РФ: 14 декабря с 13.00 до 22.00; 15 декабря с 14.00 до 21.00

«Ивангород»

по выезду из РФ: 14 декабря с 15.00 до 22.00; 15 декабря с 15.00 до 22.00

по въезду в РФ: 13 декабря с 16.00 до 22.00; 14 декабря с 09.00 до 14.00.

При пиковой нагрузке пограничники планируют открыть все полосы движения, при необходимости выставить дополнительные наряды и организовать реверсивное движение транспортных средств.

Читайте также:

Какие продукты нельзя ввозить в Финляндию

Сколько сыра можно привезти из Финляндии