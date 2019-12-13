Под Петербургом полиция вывезла фабрику по имитации элитного алкоголя. «Нефть» и коньяк добывали, ломая стену

Во Всеволожском районе Ленинградской области разгромили производство алкоголя, замаскированного под популярные бренды. В бутылки с узнаваемыми этикетками разливали этиловый спирт, но с маскировкой халтурили.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 13 декабря, два дня назад оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке СОБР Росгвардии навестили склады в деревне Лепсари Всеволожского района Ленобласти. Искомое обнаружили в одном из боксов, проникать в него предпочли, разбирая стену.

В помещении нашлись несколько пыльных бочек, канистры с этиловым спиртом и внушительные запасы заготовок. Помимо 116 тысяч пустых бутылок клиентов ждали 23 тысячи бутылок мнимого коньяка и водки различных марок. Достоверности придавали акцизные марки. Впрочем, персонал подпольного цеха старательностью не грешили, и наклейки легко отходили от бутылок.

Из сотрудников застали двух женщин и мужчину, остальные причастные устанавливаются. 12 декабря работу фабрики уложили в уголовное дело по статье 327.1 УК РФ – «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».



