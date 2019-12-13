Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК YOGA

ЖК YOGA/«Лидер Групп»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди проекта YOGA, возводимого застройщиком на Комендантском проспекте.

ЖК YOGA – это современный жилой комплекс комфорт-класса, состоит из четырех 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу. Каждый дом выполнен в особой цветовой гамме, имеющей собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный – энергию и активный образ жизни. Желтый – солнечное настроение и радость. Фиолетовый – спокойствие, созерцание и гармонию.

ЖК YOGA расположен на Комендантском проспекте, неподалеку от станции метро. Кроме того, поблизости планируется строительство новой станции «Шуваловский проспект». Рядом с комплексом расположены остановки общественного транспорта, въезды на ЗСД и КАД.

В шаговой доступности 10 школ и детских садов, детская и взрослая поликлиники. Заняться спортом можно в СК в нескольких минутах от дома. Рядом представлена практически вся палитра петербургских супер- и гипермаркетов.

В самом жилом комплексе также созданы условия для спорта и активного образа жизни. Здесь есть детские и спортивные площадки, где можно заниматься уличной гимнастикой, разминаться на турниках или просто кататься на роликах и велосипедах. Места для отдыха с удобными скамейками в окружении зелени позволят расслабиться и снять стресс, а ландшафтный дизайн с яркими клумбами и цветниками сделает прогулки еще более приятными.

Квартиры в ЖК YOGA представлены от студий до трехкомнатных площадью от 21 до 89 квадратных метров. Каждое планировочное решение тщательно продумано: большие окна, высота потолков до 2,77 м, ниши под гардероб, горизонтальная разводка труб отопления. Отдельного внимания заслуживает разнообразие планировок евроформата. На верхних этажах жилого дома находятся квартиры с восхитительными видами на озеро и парк.

Подробнее об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga4/