Шалости в стиле Кокорина. На Старо-Петергофском свадебный кортеж распугал водителей стрельбой

После свадьбы с национальным колоритом в Адмиралтейском районе Петербурга возбуждено уголовное дело. Разоружили юбиляра, но под статью после пальбы угодил не он.

Как стало известно «Фонтанке», около половины седьмого вечера 12 декабря в полицию обратился 41-летний петербуржец с просьбой разобраться со смутьянами на «Мерседес Бенц» и «Ауди А5». Непростые автомобили встретились ему на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала в составе свадебного кортежа.

В причины повышенного внимания к себе и своей «Газели» заявитель вдаваться не стал, но рассказал, что водители приобщили его к национальным традициям. Помимо стрельбы в воздух, ему пришлось наслушаться резкостей, а приятель стрелка отходил чужой фургон по левой двери и боковому зеркалу.

Уехать далеко кортежу не дали. На Садовой от него отделили «Мерседес» и «Ауди», четверых мужчин доставили в полицию. Владельцем газового ИЖ оказался выходец из Закавказья, в четверг как раз празднующий 30-летие. После общения с сотрудниками он смог продолжить отмечать — в стрельбе заподозрили его 25-летнего приятеля. Он получил уголовное дело о хулиганстве и задержался в отделе на двое суток.

«Полиция Санкт-Петербурга бескомпромиссно и жестко реагирует на все инциденты, связанные с хулиганской стрельбой», – прокомментировали в главке и напомнили о «чеченском волке» Мансуре Абдылхаисиеве, палившем рядом с районным УМВД в Московском районе. Стрельбой на свадьбе прославился также футболист Александр Кокорин, приобщившийся к местным традициям в Северной Осетии.



