На ЗСД вводится новый знак и новый способ оплаты

С 14 декабря проезд по ЗСД можно будет оплачивать банковскими картами и NFC-устройствами (near field communication – ближняя бесконтактная связь), то есть смартфонами, умными часами, бесконтактными картами и т.п., без участия кассира-оператора. Соответствующие полосы обозначат новым информационным знаком – синим, в дополнение к зелёным знакам полос (транспондерным) и жёлтым (универсальным полосам со всеми видами оплаты).

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы», автоматы приема платежей (АПП) заработают 14 декабря в 22:00 пока только на въезде и съезде в районе набережной реки Екатерингофки, в двух правых полосах. Вскоре они появятся и на других пунктах взимания платы. На съезде к Екатерингофке, где не очень высокий трафик, сейчас три полосы: зелёная (только для транспондеров) и две жёлтые с кассирами. На ночь одна жёлтая полоса (правая) закрывалась, над ней горел красный крест. Теперь же знак будет меняться на синий.

В режиме АПП полосы будут работать по ночам и в межпиковое время, когда поток транспорта небольшой. В часы пик полосы будут переводиться в универсальный («жёлтый») режим, где можно заплатить кассиру наличными. Оплата транспондером принимается на всех полосах. При этом на пунктах взимания платы всегда есть полосы с кассиром для оплаты наличными, в любое время суток.





Учитывая, что процент оплат банковскими картами среди тех, кто ещё не пользуется транспондером, постоянно растёт, «Магистраль северной столицы» ожидает, что услуга будет востребована.

АПП представляет собой модуль, встроенный в панель кабины. Без кассира оплата наличными на полосе АПП невозможна.

1. При подъезде к АПП на экране отобразится класс вашего транспортного средства и сумма к оплате в соответствии с базовым тарифом.



2. Под экраном расположен бесконтактный считыватель для оплаты с помощью банковских карт с возможностью бесконтактной оплаты, смартфонов, умных часов и других гаджетов, поддерживающих NFC-технологию.



3. При оплате банковской картой, не поддерживающей функцию бесконтактной оплаты, вставьте карту в карт-ридер.



4. Если для совершения оплаты необходимо ввести пин-код, воспользуйтесь клавиатурой.



5. Заберите чек.



6. В случае возникновения сложностей при оплате воспользуйтесь устройством голосовой связи с диспетчером.

Подробнее о транспондерах, определении класса транспортных средств на пунктах оплаты и тарификации читайте в гиде «Фонтанки», созданном вместе с ООО «Магистраль Северной столицы» на основе вопросов от читателей.