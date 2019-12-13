В Новом году Великобритании подарят Brexit. Триумфатор выборов Джонсон намерен выйти из ЕС уже в январе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, консервативная партия которого победила на выборах Палаты общин, заверил, что королевство намерено завершить выход из Европейского союза.

«Этому консервативному правительству единой нации был дан новый мандат для завершения Brexit и не только для выхода из ЕС, но и для того, чтобы объединить эту страну и двигаться вперед», – цитирует 13 декабря заявление Джонсона газета The Guardian.

По его словам, он сделает все, чтобы соглашение о выходе из ЕС было подписано к 31 января, после чего он попробует заключить новый договор с Европой, но на своих условиях.

Консерваторы уверенно выиграли проходившие 12 декабря выборы, показав свой лучший результат в новейшей истории. Партия получила 361 из 650 мест в Палате общин. Их основные конкуренты – лейбористы – потерпели поражение, заполучив всего 203 мандата.





Джонсон и ранее обещал выйти из союза до конца января 2020-го, если его партия тори получит большинство на декабрьских выборах. Ранее ЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Эта отсрочка стала уже третьей. Сначала срок передвинули на конец весны, затем следующей контрольной датой стало 31 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел покинуть союз до зимы без новой отсрочки от ЕС, однако процесс притормозила палата общин, отклонившая проект соглашения по Brexit. После этого Джонсон был вынужден обратиться к еврочиновникам.

Политический кризис в королевстве продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита.