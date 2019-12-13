СМИ: Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» загорелся из-за мусора в трюме

Причиной пожара на единственном авианесущем крейсере российского ВМФ «Адмирал Кузнецов» стало «попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь», с которой огонь перекинулся на электрокабели. Об этом 13 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, согласно регламенту, экипаж корабля должен был убрать мусор перед тем, как дать разрешение на проведение пожароопасных работ. Однако сделано этого якобы не было. Близкие к участникам ремонта источники «Коммерсанта» уверяют, что сварочная окалина провалилась вниз по идущему через все палубы авианосца кабельному каналу и упала на оставленную кучу мусора. Ветошь и опилки, которыми рабочие протирали разлитые во время ремонта жидкости, мгновенно воспламенились.

Напомним, ранее глава ОСК уже называл в качестве причины возгорания «человеческий фактор». Правда, он говорил о том, что искра от сварки попала в остатки мазута в трюме. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»).



