Стоимость самого дорогого iPhone в России упала до рекордной отметки

Цены на последний смартфон от Apple с начала продаж в сентябре этого года рухнули почти на четверть. Сейчас за модель iPhone 11 Pro Max в минимальной комплектации нужно отдать 77 тысяч рублей.

«На старте продаж 20 сентября стоимость iPhone 11 Pro Max в минимальной комплектации с памятью 64Gb начиналась от 99,99 тыс. руб., в максимальной, с памятью 512 Gb — 131,99 тыс. руб. <...> Цены на смартфон в минимальной комплектации сократились примерно на 23%, на модель в максимальной комплектации — почти на 30%», – сообщает 13 декабря РБК.

iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации сегодня стоит 95,1 тысячи рублей, а в минимальной – 77 тысяч. Снижение цены на смартфоны от Apple всегда проходит перед выходом нового поколения девайсов. В следующем году компания собирается представить сразу пять смартфонов.

Напомним, что iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – самые свежие смартфоны от Apple. В России их продажи стартовали 20 сентября, однако старт продаж нового iPhone больше не вызывает такого ажиотажа, как это было раньше. Так, в этом году мало кого интересовало платное место в очереди за новым девайсом, а в Петербурге видеоблогер в одиночестве стоял за новым телефоном.



