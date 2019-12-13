Полностью утратил капитал: ЦБ лишил лицензии Невский народный банк из Петербурга

Банк России с 13 декабря отозвал с лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Невского народного банка (ПАО Невский банк).

Как сообщила пресс-служба регулятора, Невский банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов.

«В первой декаде декабря 2019 года неустановленными лицами у Невского банка похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд руб.

Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств (капитала). По указанному факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», — указал ЦБ.





Невский банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе России. Выплаты вкладчикам Невского народного банка начнутся не позднее 27 декабря, сообщает Агентство по страхованию вкладов.