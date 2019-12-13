Апостол, Вова, Памир, Стас, Чичи. Они казнили в пустыне

«Фонтанка» располагает данными пяти бойцов группы Вагнера, которые могли участвовать в пытках и убийстве гражданина Сирии. В горячке они рассекретили имена, позывные и прозвища.

боец Вова (на переднем плане) / скриншот видео

Детальное изучение видеозаписи сирийской казни позволило установить личности граждан России и их вероятную роль в расправе над тем, кого называют дезертиром армии Башара Асада. Десятки интернет-площадок, связанных с медиагруппой «Патриот», пытаются представить сцену отпиливания головы и рук и сожжения тела «ликвидацией боевика» и уличить «Фонтанку» в создании фейков.

Вооруженные люди в пустыне на фоне разрушенного ангара глумятся над мужчиной арабской внешности, колотят по нему кувалдой, игнорируют его мольбы, используют русскую речь. Первый отрезок видео с участием пяти человек попал в Сеть в июне 2017 года. Тогда особое внимание привлек боец, на правой руке которого виднелась нашивка с надписью «Я просто сделаю тебе очень, очень больно».

В ноябре 2019 года в Интернете были опубликованы дополнительные отрезки записи, сполна раскрывшие участие хозяина нашивки в экзекуции. Например, он активно орудует саперной лопаткой, пытаясь перебить шейные позвонки жерты.





Этот же боец, с очками на лбу, обливает бензином подвешенное тело убитого, отмечает казнь жестом шака – с оттопыренными большим пальцем и мизинцем. После расправы он снимает платок-арафатку и показывает лицо. Заметна также характерная прическа с коротко стриженными висками. Во время действа к нему обращаются по имени – Вова.

По данным «Фонтанки», обладателем нашивки является 34-летний житель Пскова Владимир Б. – бывший контрактник бригады спецназа. Там же до 2013 года служил Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер» – тот, кого считают создателем одноименной ЧВК.

Владимир Б. служил в бригаде спецназа в 2012-2014 годах, является ветераном боевых действий после командировки в Дагестан. После увольнения из армии, ориентировочно в первой половине 2015 года, он вступил в ряды ЧВК и взял позывной «Сайга».

По информации «Фонтанки», данные Владимира Б. фигурируют в списке пассажиров, зарегистрированных на рейс Ростов – Дамаск в январе 2017 года. Он был зачислен в списки инженерно-саперного взвода. Вернулся в июне того же года и возобновил активность в соцсети. Перерыв в публикации фотографий длился с августа 2016-го.

«Фонтанка» позвонила Владимиру.



– Ну а я причем тут? – отреагировал он на вопрос о Сирии.



– Я ни в каком году не был там. Только в Дагестане был, когда в армии служил.



– И вы не устраивались в ЧВК Вагнера?



– Не. Я устраивался в 2014-м, в организацию, которая по морям ездит. Как же она называется… Я только отправлял резюме. Мне потом звонили, приглашали поработать, но я уже устроился в Питере на другую работу.



– Вам известен Дмитрий Уткин?



– Я такого не знаю… А, наверное, понял, о ком вы. Но я его не застал во 2-й бригаде спецназа.



– Вы пользовались позывным «Сайга»?



– Не, не было у меня такого в армии.



– А если не в армии?



– А я нигде, кроме армии, и не был. Я вообще не знаю, откуда вы взяли такое. Думал, вы из банка звоните. Номер незнакомый. Постоянно звонят.



– Вы не летали в Дамаск из Ростова в начале 2017 года?



– Нет.



– Вы тогда были в Петербурге? Чем занимались?



– Честно говоря, даже не вспомню. Где-то шатало меня. Везде неофициально работал, это точно.





«Вера не позволяет»

Над телом убитого склонился мужчина в камуфляжной форме.

– Режь давай, – приказывает ему закадровый голос.

– Нож тупой, – отвечает с акцентом мужчина, к которому обращаются по позывному «Памир».

– За ВДВ! – подначивают Памира. – Нож в позвонок втыкай и рукой по нему бей сверху.

Мужчина не справился. Оператор подшучивает над ним, вероятно, намекая на неспособность отрезать голову:

– Вера ему не позволяет.

– Кому? – с вызовом отвечает головорез-неудачник.

После того, как голова все же отсечена, Памир принялся отрубать саперной лопаткой руку жертвы и перебил кость. Также он поучаствовал в обливании тела бензином перед сожжением и «памятном» фотографировании. Тот, к кому обращались Памир, на этом снимке стоит вторым справа.

Фото: Скриншот видео

Позывной «Памир» использовал в ЧВК 28-летний уроженец Таджикистана Джахонгир М., получивший российское гражданство, служивший в парашютно-десантном полке. На счету Джахонгира, по данным «Фонтанки», минимум три командировки в Сирию в 2017-2018 годах.

Мобильный телефон Джахонгира отключен.

В процессе отрезания головы прозвучало наибольшее количество имен и позывных. Памира называли сослуживцы, он не оставался в долгу. По имени «Вова» к бойцу с нашивкой обратился именно Памир. Он же выдал еще одно прозвище, смотря за «работой» старшего товарища – того, в ком «Фонтанка» опознала 39-летнего жителя Брянска Руслана. На групповом снимке он крайний слева.

– Ты мне подсказывай-то, Чичи, – попросил Памир, когда Чичи пришел к нему на помощь.

Прозвище, вероятно, могло произойти от фамилии Руслана. Она начинается на «Ч.».

Когда «Фонтанка» готовила публикацию о Руслане, редакции были известны все его данные, в том числе информация о сирийской командировке. В телефонном разговоре Руслан Ч. опроверг свое участие в боевых действиях, а после выхода статьи обещал обратиться в правоохранительные органы, так как речь идет о «подозрениях в убийстве с особой жестокостью».

Редакция «Фонтанки» ждала уведомления о поступивших в отношении нее заявлениях, но пока не дождалась.

Зато после публикации статьи проявилась активность иного рода. Связанные с медиагруппой «Патриот» сайты попытались представить материал «Фонтанки» фейком. Способ был выбран нехитрый. Сотрудники РИА «ФАН» якобы нашли в Брянске некоего Руслана, который заявил, что нами он не общался. И, безусловно, это так. Мы подтверждаем, что с этим Русланом не говорили, и не собирались. Он нас не интересовал.

Авторы сделали очаровательный вывод: «Фонтанка» писала о том самом Руслане, которого нашли «патриоты», а если общения не было, то и никакого Руслана-наемника тоже не существует. За неделю нашему материалу посвятили, судя по Яндекс.Новостям, более сотни заметок. Расправу над сирийцем, например, входящие в группу «Патриот» СМИ называют «ликвидацией боевика».

Однотипные материалы подкреплялись «экспертными» комментариями, в этой игре поучаствовали депутаты Госдумы. Например, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин выразил уверенность, что «Фонтанка» обязана извиниться за распространение фейков.

«Фонтанка» позвонила Швыткину с просьбой уточнить, перед кем и за что редакции следует извиниться.

«Ой, давайте пока не будет комментария по этой теме», – ответил депутат и ушел со связи.

Упоминали площадки еще одного представителя Госдумы. Евгений Федоров якобы призвал наказать «Фонтанку» за распространение фейков и отметил, что у редакции нет корреспондентской сети по стране, а это значит, что сведения им брать негде. Следовательно, работники СМИ могут их только придумать, ну или с кем-либо договориться, что вызывает сомнения.

Федоров в разговоре с «Фонтанкой» уточнил:

– Речь идет не о вашем наказании, а о несовершенстве качества информации из-за отсутствия корреспондентской сети.

- Есть же современные виды связи.

– С кем? С фейконосителями? Современная связь ничего не решает. Корреспондентский пункт позволяет получить информацию непосредственно от проверенного человека в Брянске. Если вы позвонили человеку и он вам что-то сказал, это не есть проверенная информация. Понимаете разницу между получением сведений дистанционным путем и наличием корреспондентов на месте?

- СМИ должны иметь корреспондента в каждом городе?

– Если они рассчитывают получать достоверную информацию из конкретного региона, лучше иметь корпункт. Вы как небольшое СМИ не можете гарантировать достоверность информации со всех территорий Российской Федерации. Все, у кого нет корреспондентской сети, перепевают другие источники. Вы не берите это лично на себя. Я не вел лично разговор о конкретном случае. Я не знаю, было это [написанное «Фонтанкой»] или не было.

- Вы не читали статью перед тем, как отвечать на вопросы?

– Я же не слежу за вами. Мне позвонили и сказали: «Фонтанка» дала искаженную информацию. Я комментирую то, о чем меня спрашивают. Вот зачем мне изучать [публикацию]? Я не изучаю вопрос достоверности конкретной информации из Брянска.

«Волк, лицо спрячь!»

В экзекуции непосредственно участвовали Памир, Чичи, Вова и еще двое сослуживцев – бывший сотрудник МВД из Краснодарского края Станислав Д., личность которого установила «Новая газета», и мужчина с позывным «Волк». Станислав расчленял тело, а «Волк» (крайний справа на групповом снимке) орудовал кувалдой и поджигал.

– Волк, лицо спрячь! – обращался к нему оператор.

Маскировка не сыграла значимой роли. В пятом участнике пользователи соцсетей без труда опознали Владислава Апостола – уроженца Молдавии, гражданина России, умершего от ран в результате массированного удара американских ВВС на колонну ЧВК Вагнера в ночь на 8 февраля 2018 года. Апостол использовал позывной «Волк», воевал на Донбассе и в Сирии, был предметом гордости своей матери. В соцсетях она не скрывала специфику работы Апостола, называя его «солдатом удачи». Она же, через соцсети, подтвердила факт его гибели в Сирии.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»