Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 63.23р
70.43р
12:20 13.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
13.12.2019 12:07
Печать

Апостол, Вова, Памир, Стас, Чичи. Они казнили в пустыне

«Фонтанка» располагает данными пяти бойцов группы Вагнера, которые могли участвовать в пытках и убийстве гражданина Сирии. В горячке они рассекретили имена, позывные и прозвища.

Апостол, Вова, Памир, Стас, Чичи. Они казнили в пустыне

боец Вова (на переднем плане) / скриншот видео

Детальное изучение видеозаписи сирийской казни позволило установить личности граждан России и их вероятную роль в расправе над тем, кого называют дезертиром армии Башара Асада. Десятки интернет-площадок, связанных с медиагруппой «Патриот», пытаются представить сцену отпиливания головы и рук и сожжения тела «ликвидацией боевика» и уличить «Фонтанку» в создании фейков.

Вооруженные люди в пустыне на фоне разрушенного ангара глумятся над мужчиной арабской внешности, колотят по нему кувалдой, игнорируют его мольбы, используют русскую речь. Первый отрезок видео с участием пяти человек попал в Сеть в июне 2017 года. Тогда особое внимание привлек боец, на правой руке которого виднелась нашивка с надписью «Я просто сделаю тебе очень, очень больно».

Смотреть в новом окне

В ноябре 2019 года в Интернете были опубликованы дополнительные отрезки записи, сполна раскрывшие участие хозяина нашивки в экзекуции. Например, он активно орудует саперной лопаткой, пытаясь перебить шейные позвонки жерты.


Этот же боец, с очками на лбу, обливает бензином подвешенное тело убитого, отмечает казнь жестом шака – с оттопыренными большим пальцем и мизинцем. После расправы он снимает платок-арафатку и показывает лицо. Заметна также характерная прическа с коротко стриженными висками. Во время действа к нему обращаются по имени – Вова.

Апостол, Вова, Памир, Стас, Чичи. Они казнили в пустыне

По данным «Фонтанки», обладателем нашивки является 34-летний житель Пскова Владимир Б. – бывший контрактник бригады спецназа. Там же до 2013 года служил Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер» – тот, кого считают создателем одноименной ЧВК.

Владимир Б. служил в бригаде спецназа в 2012-2014 годах, является ветераном боевых действий после командировки в Дагестан. После увольнения из армии, ориентировочно в первой половине 2015 года, он вступил в ряды ЧВК и взял позывной «Сайга».

По информации «Фонтанки», данные Владимира Б. фигурируют в списке пассажиров, зарегистрированных на рейс Ростов – Дамаск в январе 2017 года. Он был зачислен в списки инженерно-саперного взвода. Вернулся в июне того же года и возобновил активность в соцсети. Перерыв в публикации фотографий длился с августа 2016-го.

«Фонтанка» позвонила Владимиру.

– Ну а я причем тут? – отреагировал он на вопрос о Сирии. 

– Я ни в каком году не был там. Только в Дагестане был, когда в армии служил.

– И вы не устраивались в ЧВК Вагнера?

– Не. Я устраивался в 2014-м, в организацию, которая по морям ездит. Как же она называется… Я только отправлял резюме. Мне потом звонили, приглашали поработать, но я уже устроился в Питере на другую работу.

– Вам известен Дмитрий Уткин?

– Я такого не знаю… А, наверное, понял, о ком вы. Но я его не застал во 2-й бригаде спецназа.

– Вы пользовались позывным «Сайга»?

– Не, не было у меня такого в армии.

– А если не в армии?

– А я нигде, кроме армии, и не был. Я вообще не знаю, откуда вы взяли такое. Думал, вы из банка звоните. Номер незнакомый. Постоянно звонят. 

– Вы не летали в Дамаск из Ростова в начале 2017 года?

– Нет.

– Вы тогда были в Петербурге? Чем занимались?

– Честно говоря, даже не вспомню. Где-то шатало меня. Везде неофициально работал, это точно.


«Вера не позволяет»

 Над телом убитого склонился мужчина в камуфляжной форме.

– Режь давай, – приказывает ему закадровый голос.

– Нож тупой, – отвечает с акцентом мужчина, к которому обращаются по позывному «Памир».

– За ВДВ! – подначивают Памира. – Нож в позвонок втыкай и рукой по нему бей сверху.

Мужчина не справился. Оператор подшучивает над ним, вероятно, намекая на неспособность отрезать голову:

– Вера ему не позволяет.

– Кому? – с вызовом отвечает головорез-неудачник.

После того, как голова все же отсечена, Памир принялся отрубать саперной лопаткой руку жертвы и перебил кость. Также он поучаствовал в обливании тела бензином перед сожжением и «памятном» фотографировании. Тот, к кому обращались Памир, на этом снимке стоит вторым справа.

Фото: Скриншот видео

Позывной «Памир» использовал в ЧВК 28-летний уроженец Таджикистана Джахонгир М., получивший российское гражданство, служивший в парашютно-десантном полке.  На счету Джахонгира, по данным «Фонтанки», минимум три командировки в Сирию в 2017-2018 годах. 

Мобильный телефон Джахонгира отключен.

В процессе отрезания головы прозвучало наибольшее количество имен и позывных. Памира называли сослуживцы, он не оставался в долгу. По имени «Вова» к бойцу с нашивкой обратился именно Памир. Он же выдал еще одно прозвище, смотря за «работой» старшего товарища – того, в ком «Фонтанка» опознала 39-летнего жителя Брянска Руслана. На групповом снимке он крайний слева.

– Ты мне подсказывай-то, Чичи, – попросил Памир, когда Чичи пришел к нему на помощь.

Прозвище, вероятно, могло произойти от фамилии Руслана. Она начинается на «Ч.».

Когда «Фонтанка» готовила публикацию о Руслане, редакции были известны все его данные, в том числе информация о сирийской командировке. В телефонном разговоре Руслан Ч. опроверг свое участие в боевых действиях, а после выхода статьи обещал обратиться в правоохранительные органы, так как речь идет о «подозрениях в убийстве с особой жестокостью». 

Редакция «Фонтанки» ждала уведомления о поступивших в отношении нее заявлениях, но пока не дождалась.

Зато после публикации статьи проявилась активность иного рода. Связанные с медиагруппой «Патриот» сайты попытались представить материал «Фонтанки» фейком. Способ был выбран нехитрый. Сотрудники РИА «ФАН» якобы нашли в Брянске некоего Руслана, который заявил, что нами он не общался. И, безусловно, это так. Мы подтверждаем, что с этим Русланом не говорили, и не собирались. Он нас не интересовал.

Авторы сделали очаровательный вывод: «Фонтанка» писала о том самом Руслане, которого нашли «патриоты», а если общения не было, то и никакого Руслана-наемника тоже не существует. За неделю нашему материалу посвятили, судя по Яндекс.Новостям, более сотни заметок. Расправу над сирийцем, например, входящие в группу «Патриот» СМИ называют «ликвидацией боевика».

Однотипные материалы подкреплялись «экспертными» комментариями, в этой игре поучаствовали депутаты Госдумы. Например, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин выразил уверенность, что «Фонтанка» обязана извиниться за распространение фейков.

«Фонтанка» позвонила Швыткину с просьбой уточнить, перед кем и за что редакции следует извиниться.

«Ой, давайте пока не будет комментария по этой теме», – ответил депутат и ушел со связи.

Упоминали площадки еще одного представителя Госдумы. Евгений Федоров якобы призвал наказать «Фонтанку» за распространение фейков и отметил, что у редакции нет корреспондентской сети по стране, а это значит, что сведения им брать негде. Следовательно, работники СМИ могут их только придумать, ну или с кем-либо договориться, что вызывает сомнения.

Федоров в разговоре с «Фонтанкой» уточнил:

– Речь идет не о вашем наказании, а о несовершенстве качества информации из-за отсутствия корреспондентской сети.

- Есть же современные виды связи.

– С кем? С фейконосителями? Современная связь ничего не решает. Корреспондентский пункт позволяет получить информацию непосредственно от проверенного человека в Брянске. Если вы позвонили человеку и он вам что-то сказал, это не есть проверенная информация. Понимаете разницу между получением сведений дистанционным путем и наличием корреспондентов на месте?

- СМИ должны иметь корреспондента в каждом городе?

– Если они рассчитывают получать достоверную информацию из конкретного региона, лучше иметь корпункт. Вы как небольшое СМИ не можете гарантировать достоверность информации со всех территорий Российской Федерации. Все, у кого нет корреспондентской сети, перепевают другие источники. Вы не берите это лично на себя. Я не вел лично разговор о конкретном случае. Я не знаю, было это [написанное «Фонтанкой»] или не было.

- Вы не читали статью перед тем, как отвечать на вопросы?

– Я же не слежу за вами. Мне позвонили и сказали: «Фонтанка» дала искаженную информацию. Я комментирую то, о чем меня спрашивают. Вот зачем мне изучать [публикацию]? Я не изучаю вопрос достоверности конкретной информации из Брянска.

«Волк, лицо спрячь!»

В экзекуции непосредственно участвовали Памир, Чичи, Вова и еще двое сослуживцев – бывший сотрудник МВД из Краснодарского края Станислав Д., личность которого установила «Новая газета», и мужчина с позывным «Волк». Станислав расчленял тело, а «Волк» (крайний справа на групповом снимке) орудовал кувалдой и поджигал.

– Волк, лицо спрячь! – обращался к нему оператор.

Маскировка не сыграла значимой роли. В пятом участнике пользователи соцсетей без труда опознали Владислава Апостола – уроженца Молдавии, гражданина России, умершего от ран в результате массированного удара американских ВВС на колонну ЧВК Вагнера в ночь на 8 февраля 2018 года. Апостол использовал позывной «Волк», воевал на Донбассе и в Сирии, был предметом гордости своей матери. В соцсетях она не скрывала специфику работы Апостола, называя его «солдатом удачи». Она же, через соцсети, подтвердила факт его гибели в Сирии.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ЖК YOGA/«Лидер Групп»
      13.12.2019 11:35

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК YOGA

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди проекта YOGA, возводимого застройщиком на Комендантском проспекте.
      ООО «Терминал-Ресурс»
      12.12.2019 18:00

      Новогодние цены на квартиры в «малоэтажке»

      Застройщик «Терминал-Ресурс» подготовил специальное предложение для покупателей квартир в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в декабре.
      12.12.2019 16:55

      ГК «Полис Групп» получит первый транш по проектному финансированию

      В ближайшее время ГК «Полис Групп» получит первый транш денежных средств в рамках проектного финансирования строительства ЖК «Мой мир» в Мурино от ДОМ.РФ.
      "ПСК"
      12.12.2019 13:57

      ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию апарт-комплекс Like

      ГК «ПСК» получила разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6. Началась передача апартаментов и выдача ключей собственникам.
      Группа ЦДС
      12.12.2019 13:37

      До 31 декабря Группа ЦДС дарит ТОП-отделку LifeStyle

      В преддверии Нового года Группа ЦДС дарит покупателям ТОП-отделку LifeStyle в дополнение к базовой чистовой отделке квартиры. Акция действует с 12 по 31 декабря 2019 года.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      12.12.2019 12:10

      Банк «Санкт-Петербург» расширяет линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания

      Банк «Санкт-Петербург» обновил свою линейку РКО. В обновленной линейке представлен новый пакет «Деловой. Лайт». Он создан для легкого старта нового и небольшого бизнеса без привязки к конкретному виду отрасли.
      предоставлено ГК "КВС"
      12.12.2019 12:00

      В микрорайоне «Ясно.Янино» открыта зона каршеринга

      На территории микрорайона «Ясно.Янино» от Группы компаний «КВС» появился новый комфортный сервис – 12 декабря здесь начала работать зона каршеринга. Услуги по аренде машин предлагает компания CarSmile.
      ГК «Полис Групп»
      12.12.2019 11:28

      Только пять дней метры в подарок от ГК «Полис Групп»

      С 11 по 15 декабря 2019 г. ГК «Полис Групп» предлагает скидки на покупку квартир в жилых комплексах «Полис на Неве» на Октябрьской набережной и «Краски лета» в Мурино у метро «Девяткино».
      Glorax Development
      12.12.2019 10:50

      Начался монтаж архитектурной подсветки Golden City

      На площадке VI квартала Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, начались работы по устройству кабельных линий архитектурной подсветки фасада.
      Группа «Эталон»
      11.12.2019 17:50

      Еще один банк аккредитовал один из корпусов ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 4.13 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      АО «Альфа-Банк»
      11.12.2019 16:05

      Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране

      Впервые за 5 лет сменился лидер рейтинга мобильных банков по версии аналитического агентства Markswebb — приложение Альфа-Банка признано лучшим в категории Digital Office.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 15:37

      Банк «Санкт-Петербург» и «Ярко» дарит подарки

      12 декабря программе лояльности «Ярко» Банка «Санкт-Петербург» исполняется пять лет. В этот день клиентов и сотрудников Банка ждет более 5 тысяч подарков от тридцати партнёров программы «Ярко» и Банка «Санкт-Петербург».