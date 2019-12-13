Происшествия
В Петербурге «минёры» пошли на повышение. Приветом из Нидерландов на прогулку выгнали под 15 тысяч человек
На одиннадцатый день работы анонимные шантажисты собрали в Петербурге рекордный урожай. Взрывчатку искали более чем в 170 зданиях.
По данным «Фонтанки», 12 декабря почтовая рассылка облетела 173 адреса. Это пара музеев, девять судов, 42 торговых центра и больше сотни школ, гимназий, лицеев и вузов. Эвакуированы без малого 15 тысяч человек. Прошлый рекорд шантажисты установили на четвёртый день спам-акции, когда выгнали на улицу 7699 человек.
О бомбе предупреждали с четырёх электронных адресов, в названии которых привычно зашифрована фамилия Константина Малофеева. Все они зарегистрированы в Нидерландах.
В основном эвакуировали накануне из учебных заведений. Впрочем, примерно в трети от экстренных мер воздержались. Здания были проверены силами почти трёхсот правоохранителей, взрывчатки ни в одном из них не нашли.
Также в четверг опасные предметы искали на 75 станциях метрополитена. Почтовые хулиганы «минировали» метро по алфавиту, но все 83 станции пока не охватили.
Справка:
Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.