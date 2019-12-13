В Петербург опаздывают электрички. Торопящиеся на работу пассажиры томятся на платформах

Пассажиры пригородных поездов рискуют опоздать на рабочие места в последний рабочий день недели. Утренние электрички идут в Петербург с отставанием от графика из-за неполадок со светофорами.

На затянувшееся ожидание 13 декабря «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, сбилось движение поездов сестрорецкого направления, к девяти утра электричка со стороны Белоострова запаздывала чуть больше чем на полчаса. Судя по фактическому расписанию, выезжающие из Петербурга пассажиры едут в Сестрорецк с аналогичными задержками.

В ОЖД сбой в расписании объяснили техническими неполадками: на перегоне Сестрорецк – Белоостров вышли из строя светофоры, а также устройства централизации и блокировки. К половине девятого утра ремонт закончен. Он примерно на сорок минут задержал в пути электрички № 6001, 6003, 6005, 6062, другие поезда могли выбиться из графика незначительно.



