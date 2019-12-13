Посреди Невского появились пёстрые столбы – в помощь водителям

Через неделю после публикации «Фонтанки» о проблеме с разметкой на Зелёном мосту через Мойку там появились сигнальные столбики, разделяющие встречные потоки. Утром 13 декабря их запечатлел фотокорреспондент «Фонтанки».

Так автомобилистам намного проще ориентироваться на этом сложном участке. Из-за ремонта моста закрыты две полосы – правые для тех, кто едет от Адмиралтейства. Зато им отдана одна встречная полоса (крайняя левая для тех, кто движется от площади Восстания). Таким образом в оба направления можно проехать по двум полосам. Правда, автомобилистов сбивает с толку постоянная разметка: едущим от Адмиралтейства надо пересекать двойную сплошную и игнорировать стрелки, указывающие в противоположном направлении. А временной разметки уже почти не видно, хотя её наносили месяц назад. Почему, «Фонтанке» объясняли в компании-подрядчике, ведущей работы на мосту. Временная жёлтая краска не выдерживает ударов погоды и шипованной резины, сообщали в пресс-службе АО «ПО «Возрождение». В итоге на мосту водители часто выезжали лоб в лоб друг другу, хотя ДТП там замечено не было.

На момент предыдущей публикации компания обсуждала с ГИБДД возможность установки на этом участке Невского разделительных сигнальных столбиков. Теперь они действительно появились.



