Погрузка «урановых хвостов» для России на борт сухогруза «Михаил Дудин» попала на видео. Корабль идёт в Петербург из Амстердама

Сухогруз «Михаил Дудин» идёт по Северному морю в Петербург с очередной партией контейнеров с обеднённым гексафторидом урана, так называемыми «урановыми хвостами». Об этом в пятницу, 13 декабря, «Фонтанке» сообщили в Greenpeace.

«Судно «Михаил Дудин» вышло из Амстердама 12 декабря около 19:40 по московскому времени и должно прибыть в Санкт-Петербург в среду, а затем отправиться по железной дороге в Новоуральск (Свердловская область)», – уточняет сайт организации.

Экологам удалось заснять загрузку контейнеров с радиоактивными материалами на борт корабля, который, по данным 47news, в 2019 году уже 9 раз проследовал тем же маршрутом.





На видеозаписи «зелёных» видно, как кран загружает контейнеры с ОГФУ в трюм корабля.

В минувший вторник железнодорожный состав с контейнерами отправился из немецкого Гронау, где находится предприятие по обогащению урана. Экологи показали и поезд, и сотни контейнеров на площадке предприятия. Отправку, как и в ноябре, сопровождала блокировка поезда экологами на несколько часов. Предыдущий рейс привёз в порт Петербурга 600 тонн ОГФУ.

Официально материалы поступают в Россию на переработку по контрактам «Росатома». Содержимое контрактов в госкорпорации не раскрывают. По данным депутатов бундестага, с 2019 по 2022 год в РФ планируется отправить 12 тысяч тонн «урановых хвостов». Физики-ядерщики отмечают, что ввозимые материалы менее радиоактивны, чем урановая руда. Экологи утверждают, что после переработки большая часть ввозимого остаётся на хранение в РФ.

Россия – единственная страна, которая ввозит ОГФУ. На предприятиях «Росатома» уже накоплено более 1 миллиона тонн «урановых хвостов», что составляет менее половины всех мировых запасов этих отходов производства топлива для АЭС. «Фонтанка» рассказывала ранее детали происходящего.

В среду, 11 декабря, группа депутатов петербургского парламента попросила Путина запретить перевалку через Петербург «урановых хвостов». В конце ноября «Росатом» признал перевалку материалов через Санкт-Петербург, но заверил яблочника Бориса Вишневского, что риск ЧП исключён, т.к. правила транспортировки ОГФУ точно такие же, как для более радиоактивных материалов.