Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 63.23р
70.43р
10:16 13.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
13.12.2019 09:03
Печать

На Литейном погибла женщина. В Колпино тоже сбит пешеход

Пятница, 13, начинается с серьёзных ДТП. Пешехода сбили на выезде из Колпино, на Литейном проспекте человек погиб.

Мужчина попал под машину на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в «Яндекс.Навигаторе». ДТП почти не затрудняет движение. Далее на Софийской и Московском шоссе отмечены ещё несколько аварий, на Московском шоссе плотная пробка. В заторе длиной 5,1 километра от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn можно потерять 2 часа 14 минут, что на 1 час 44 минуты больше обычного, предупреждают «Яндекс.Пробки».

ДТП в Колпино

Официальную информацию о ДТП в центре Петербурга передаёт отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, ехавший на «КИА Соренто» от Невского проспекта к Литейному мосту, в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 6 по Литейному сбил женщину лет 40-45 на вид. Она скончалась до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.


ДТП на Литейном проспекте

Пробки образовались на Литейном проспекте и на подъездах к Литейному мосту с Выборгской стороны.


 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ООО «Терминал-Ресурс»
      12.12.2019 18:00

      Новогодние цены на квартиры в «малоэтажке»

      Застройщик «Терминал-Ресурс» подготовил специальное предложение для покупателей квартир в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в декабре.
      12.12.2019 16:55

      ГК «Полис Групп» получит первый транш по проектному финансированию

      В ближайшее время ГК «Полис Групп» получит первый транш денежных средств в рамках проектного финансирования строительства ЖК «Мой мир» в Мурино от ДОМ.РФ.
      "ПСК"
      12.12.2019 13:57

      ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию апарт-комплекс Like

      ГК «ПСК» получила разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6. Началась передача апартаментов и выдача ключей собственникам.
      Группа ЦДС
      12.12.2019 13:37

      До 31 декабря Группа ЦДС дарит ТОП-отделку LifeStyle

      В преддверии Нового года Группа ЦДС дарит покупателям ТОП-отделку LifeStyle в дополнение к базовой чистовой отделке квартиры. Акция действует с 12 по 31 декабря 2019 года.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      12.12.2019 12:10

      Банк «Санкт-Петербург» расширяет линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания

      Банк «Санкт-Петербург» обновил свою линейку РКО. В обновленной линейке представлен новый пакет «Деловой. Лайт». Он создан для легкого старта нового и небольшого бизнеса без привязки к конкретному виду отрасли.
      предоставлено ГК "КВС"
      12.12.2019 12:00

      В микрорайоне «Ясно.Янино» открыта зона каршеринга

      На территории микрорайона «Ясно.Янино» от Группы компаний «КВС» появился новый комфортный сервис – 12 декабря здесь начала работать зона каршеринга. Услуги по аренде машин предлагает компания CarSmile.
      ГК «Полис Групп»
      12.12.2019 11:28

      Только пять дней метры в подарок от ГК «Полис Групп»

      С 11 по 15 декабря 2019 г. ГК «Полис Групп» предлагает скидки на покупку квартир в жилых комплексах «Полис на Неве» на Октябрьской набережной и «Краски лета» в Мурино у метро «Девяткино».
      Glorax Development
      12.12.2019 10:50

      Начался монтаж архитектурной подсветки Golden City

      На площадке VI квартала Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, начались работы по устройству кабельных линий архитектурной подсветки фасада.
      Группа «Эталон»
      11.12.2019 17:50

      Еще один банк аккредитовал один из корпусов ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 4.13 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      АО «Альфа-Банк»
      11.12.2019 16:05

      Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране

      Впервые за 5 лет сменился лидер рейтинга мобильных банков по версии аналитического агентства Markswebb — приложение Альфа-Банка признано лучшим в категории Digital Office.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 15:37

      Банк «Санкт-Петербург» и «Ярко» дарит подарки

      12 декабря программе лояльности «Ярко» Банка «Санкт-Петербург» исполняется пять лет. В этот день клиентов и сотрудников Банка ждет более 5 тысяч подарков от тридцати партнёров программы «Ярко» и Банка «Санкт-Петербург».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 13:50

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций» сразу в двух номинациях

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций-2019» сразу в двух номинациях: «Инновация года» и «Продукт года».