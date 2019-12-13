На Литейном погибла женщина. В Колпино тоже сбит пешеход

Пятница, 13, начинается с серьёзных ДТП. Пешехода сбили на выезде из Колпино, на Литейном проспекте человек погиб.

Мужчина попал под машину на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в «Яндекс.Навигаторе». ДТП почти не затрудняет движение. Далее на Софийской и Московском шоссе отмечены ещё несколько аварий, на Московском шоссе плотная пробка. В заторе длиной 5,1 километра от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn можно потерять 2 часа 14 минут, что на 1 час 44 минуты больше обычного, предупреждают «Яндекс.Пробки».

Официальную информацию о ДТП в центре Петербурга передаёт отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, ехавший на «КИА Соренто» от Невского проспекта к Литейному мосту, в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 6 по Литейному сбил женщину лет 40-45 на вид. Она скончалась до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.





Пробки образовались на Литейном проспекте и на подъездах к Литейному мосту с Выборгской стороны.



