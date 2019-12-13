Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» потушили

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано открытое горение к утру 13 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Возгорание на единственном российском авианосце, который с 2018 года находится в ремонтном доке на 35-м судоремонтном заводе, начался утром 12 декабря. В центре судоремонта «Звездочка» сообщали, что возгорание началось в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ. Там находились гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы.

Глава ОСК Алексей Рахманов в качестве причины пожара назвал искру от сварки, которая упала в трюм, где находились остатки мазута.





По данным пресс-службы Северного флота, с симптомами отравления продуктами горения были отправлены в медчасть 10 человек. В свою очередь журналисты уверяли, что 12 человек обратились за помощью к медикам после пожара.

Погиб один человек. Поиски двоих продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ и будет искать виновных в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.