Литейный парализован. На углу с Чайковского на дороге лежит накрытый человек

Плотные пробки образовались утром 13 декабря на Литейном проспекте в обе стороны, а также на Литейном мосту и на подъездах к нему на Выборгской стороне из-за ДТП. Судя по всему, оно смертельное.

«На перекрёстке Литейного и Чайковского насмерть сбили человека», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что человек накрыт. Пользователи «Яндекс.Навигатора» тоже сообщают о смерти и указывают, что погиб школьник.





«Ребенок лет 11-12 лежал. На встречке стоял «Кашкай», он, похоже, и сбил», – рассказывает в «ДТП и ЧП» Юрий.

Точные обстоятельства выясняются.



