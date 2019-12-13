Евросоюз на шесть месяцев продлил санкции против России

Лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение продлить экономические санкции в отношении России. Об этом сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс.

«Саммит ЕС одобрил продление санкций против России», — цитирует Лейтса ТАСС 13 декабря.

По его словам, санкции, действие которых истекает 31 января 2020 года, будут продлены еще на шесть месяцев.

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского саммита».



