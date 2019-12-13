Использовал минимальный шанс, чтобы выскочить на встречку. ДТП на Арсенальной попало на видео

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Последствия аварии, произошедшей поздно вечером 12 декабря на Арсенальной набережной, напротив Финляндского вокзала, удивили ехавших мимо автомобилистов. Ответ на загадку даёт видеозапись аварии.

«Как так получилось, я не знаю, но пара машин на встречке без серьезных повреждений мирно тусуются и не собираются сваливать», – рассказывал подписчик в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Повреждения у автомобилей значительные, «Альмера» своим ходом уехать не смогла бы, а проезжую часть засыпало обломками, отмечали очевидцы.





Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев. Направления движения на Арсенальной разделены конструктивно выделенным бордюром. На месте пешеходного перехода он понижается, и этого короткого разрыва неосторожному водителю хватило для того, чтобы выехать на встречную полосу.

Судя по всему, обошлось без пострадавших.



