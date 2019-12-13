Происшествия
Использовал минимальный шанс, чтобы выскочить на встречку. ДТП на Арсенальной попало на видео
Последствия аварии, произошедшей поздно вечером 12 декабря на Арсенальной набережной, напротив Финляндского вокзала, удивили ехавших мимо автомобилистов. Ответ на загадку даёт видеозапись аварии.
«Как так получилось, я не знаю, но пара машин на встречке без серьезных повреждений мирно тусуются и не собираются сваливать», – рассказывал подписчик в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Повреждения у автомобилей значительные, «Альмера» своим ходом уехать не смогла бы, а проезжую часть засыпало обломками, отмечали очевидцы.
Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев. Направления движения на Арсенальной разделены конструктивно выделенным бордюром. На месте пешеходного перехода он понижается, и этого короткого разрыва неосторожному водителю хватило для того, чтобы выехать на встречную полосу.
Судя по всему, обошлось без пострадавших.