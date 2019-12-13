Погода в Петербурге не суеверна. В пятницу, 13-го, неприятностей можно не опасаться

Пятница, 13-е, в Петербурге обойдётся без неприятных погодных сюрпризов, обещают синоптики. Из хорошего – из-за облаков покажется солнце, что в декабре бывает нечасто.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», если ночью местами прошёл небольшой снег, а температура кое-где опускалась до минус 1 градуса, то днём будет преимущественно без осадков, плюс 1-3 градуса. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Атмосферное давление остаётся на прежнем уровне.

14 и 15 декабря температура, по прогнозу синоптиков, почти не будет меняться – от минус 1 ночью до плюс 2-3 градусов днём. В субботу без существенных осадков, а в воскресенье возможен мокрый снег, переходящий в дождь.







