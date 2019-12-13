В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд.

«Шесть тел были подготовлены к воздушной перевозке с острова Уайт-Айленд, и начался процесс их транспортировки на (корабль) Wellington на вертолете», – приводит заявление новозеландской полиции 13 декабря РИА Новости.

Останки одного из погибших уже успешно вывезены с острова.

Экспедиция осложняется факторами риска, поскольку специалисты не исключают второго извержения в течение следующих 24 часов с вероятностью 50-60%.





Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Число погибших в результате извержения достигло восьми. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Позднее представитель одной из больниц заявила, что у двух пострадавших ожоги покрывают до 90% тела. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.