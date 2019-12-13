На Бутлерова водитель кроссовера сбил пешехода. Тот шёл по «зебре»

Неопознанный пока пешеход пострадал после столкновения с «Субару» вечером 12 декабря. Травмы тяжёлые.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, на пешеходном переходе мужчину на вид около 45 лет сбил водитель примерно в половину десятого вечера. Пострадавший переходил дорогу возле 24 дома по улице Бутлерова, светофор, ввиду отсутствия, его действиями не руководил. 34-летний водитель с 11-летним стажем затормозить перед «зеброй» не успел и прокатил человека на капоте. Тот получил тяжелые травмы и находится в больнице в бессознательном состоянии.



