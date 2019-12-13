Зеленский: В Париже с Путиным начали диалог, руку ему пожал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен переговорами с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала "1+1".

"Мне кажется, что мы многое решили", – сказал Зеленский и подтвердил, что пожал руку российскому лидеру. "Да, а как можно по-другому встречаться, а как можно иначе решать вопросы?" – добавил Зеленский.

В целом, сказал президент, саммит засвидетельствовал, что у него "начался диалог" с Путиным, сообщает ТАСС.

"Мы в ходе саммита восемь часов смотрели друг другу в глаза. Я понял – это непростой, сложный человек. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но будет", – сказал Зеленский.



