Командира роты ДПС из Всеволожска под уголовное дело подвели 1,3 млн. Деньги через него шли тем, кто повыше

Уголовное дело в отношении командира отдельной роты ДПС отдела ГИБДД по Всеволожскому району Алексея Ушакова возбуждено Следственным комитетом Ленобласти. В материалах фигурирует сумма в 1,3 млн, купюры у фигуранта не задерживались.

Как сообщает 12 декабря 47News, речь идёт о поборах с водителей и владельцев перевозимых ими грузов, в материалах дел о взятках пунктом отправления значатся песочные карьеры. Ушаков якобы выступал посредником, через него деньги шли бывшему замкомандира четвертого батальона ДПС Николаю Андрееву и, ещё дальше, заместителю командира третьего отдельного батальона ДПС Михаилу Александрову. Вменяемая Ушакову сумма – минимум 1,3 млн рублей. Время действия – с марта по октябрь 2018, место – посёлок Агалатово.

Александрова и Андреева задержали и арестовали по делам о взятках в крупном и особо крупном размерах, группой лиц и по предварительному сговору.



