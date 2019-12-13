Президент Украины вновь заговорил про изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые пункты в Минских соглашениях можно изменить, в частности тот, что касается контроля над границей.

Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского" саммита подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов говорил, что это провокация, которая может осложнить ситуацию. Путин на саммите в Париже говорил, что переписывать Минск нельзя: все пункты увязаны, и можно потерять все.

"Со времени Минска прошли уже четыре года, все меняется в нашей жизни. И мы понимаем, что не мы, как команда подписывали Минск, но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена", – сказал Зеленский в эфире телеканала "1+1".

"Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов – это точно не наша позиция", – заявил президент.

9 декабря Зеленский на "нормандском" саммите в Париже заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.



