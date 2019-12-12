Депутаты парламента Чили не дали ход процессу импичмента президента

Палата депутатов парламента Чили 12 декабря не одобрила выдвижение обвинений в отношении президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за применения силы полицией на протестах.

За отказ от выдвижения проголосовали 79 парламентариев, против – 73, пишет ТАСС.

Ранее парламентская комиссия, в которую входили пять депутатов, выбранных случайным образом, одобрила выдвижение обвинений. Парламентарии обвиняли Пиньеру в нарушении конституции и считали его ответственным за систематическое нарушение прав человека во время антиправительственных протестов.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Погибли более 20 человек.



