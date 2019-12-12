Глава эстонского МИД пригласил Лаврова на столетие Тартуского договора

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу направил приглашение своему российскому коллеге Сергею Лаврову посетить торжественные мероприятия, посвященные столетию подписания Тартуского мирного договора, которые пройдут в Тарту 2 февраля. Об этом Рейнсалу сообщил порталу Delfi.

"Подписание Тартуского мирного договора было для эстонской дипломатии ключевым событием, и, так как второй стороной договора была Советская Россия, то, естественно, я послал приглашение и представителю страны-правопреемницы", – сказал Рейнсалу.

Рейнсалу добавил, что в случае приезда российского министра эстонская сторона в ходе общения с ним не намерена поднимать вопрос "ущерба" от так называемой советской оккупации, а также территориальных претензий к РФ и ратификации пограничного договора.



