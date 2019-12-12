Глава эстонского МИД пригласил Лаврова на столетие Тартуского договора
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу направил приглашение своему российскому коллеге Сергею Лаврову посетить торжественные мероприятия, посвященные столетию подписания Тартуского мирного договора, которые пройдут в Тарту 2 февраля. Об этом Рейнсалу сообщил порталу Delfi.
"Подписание Тартуского мирного договора было для эстонской дипломатии ключевым событием, и, так как второй стороной договора была Советская Россия, то, естественно, я послал приглашение и представителю страны-правопреемницы", – сказал Рейнсалу.
Рейнсалу добавил, что в случае приезда российского министра эстонская сторона в ходе общения с ним не намерена поднимать вопрос "ущерба" от так называемой советской оккупации, а также территориальных претензий к РФ и ратификации пограничного договора.
Справка:
В ноябре глава Урмас Рейнсалу заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года имеет силу до тех пор, пока между Эстонией и РФ не действует новый договор о границе. Ранее спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике территорию в соответствии с Тартуским мирным договором. В свою очередь глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме утверждал, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. По его словам, Таллин готов ждать решения этого вопроса в рамках международного права.