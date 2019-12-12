США испытали ракету среднего радиуса действия

Вооруженные силы США провели испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования, сообщил Пентагон 12 декабря.

Ракету запустили с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния в направлении Тихого океана. "В настоящее время мы проводим анализ результатов испытания", – говорится в сообщении.

Вашингтон прекратил выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля, о чем заявлял президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия соглашения 3 июля. США возложили ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвали Россию признать совершенные нарушения. 2 августа США и Россия официально завершили действие договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевал запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км.



