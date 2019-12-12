Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 63.23р
70.43р
23:37 12.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
12.12.2019 22:45
Печать

Дорогое правосудие. Осуждённым за теракт в метро Петербурга могут сменить защитников

Большинство адвокатов из дела о теракте в петербургском метро не исключают, что на апелляции уже не будут представлять интересы своих доверителей. Пока оплачивать их командировки из госбюджета не обещают, добиваться справедливости в Подмосковье действующим защитникам остаётся разве что за свой счёт.

О возможной замене адвокаты сообщили 12 декабря на пресс-конференции, созванной по следам оглашённого два дня назад приговора.  Участие в процессе принимают 12 защитников, семеро из них – по назначению. При этом для Ибрагима Эрматова, Содика Ортикова и Дилмурода Муидинова это единственные представители. Вознаграждение за их услуги ложится на федеральный бюджет, компенсация расходов на выездных заседаниях не обещана.

Жалобу на приговор будет рассматривать Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе, документы готовят к следующей неделе. Кассация уйдёт в суд в Новосибирске. Уверенности в том, что с Петербургом будет организована видеоконференцсвязь, по словам адвоката Андрея Костомарова, нет. Его коллеги также полагают, что вместо этого в дело введут новых «назначенцев» – им также предстоит ознакомиться с внушительными материалами, к которым добавился 111-страничный приговор.

10 декабря суд в Петербурге признал виновными в подрыве поезда в метро 3 апреля 2017 года, приготовлении к теракту и участии в террористическом сообществе 11 человек. Пожизненное получил Аброр Азимов, которого считают «наставником» смертника. Остальным назначили от 19 до 28 лет в колонии, Шохисту Каримову приговорили к максимально возможным для женщины 20 годам. Ни один из фигурантов так и не признал вину. Они настаивают, что дело сфабриковано, а оружие и взрывчатка подброшены. 


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ООО «Терминал-Ресурс»
      12.12.2019 18:00

      Новогодние цены на квартиры в «малоэтажке»

      Застройщик «Терминал-Ресурс» подготовил специальное предложение для покупателей квартир в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в декабре.
      12.12.2019 16:55

      ГК «Полис Групп» получит первый транш по проектному финансированию

      В ближайшее время ГК «Полис Групп» получит первый транш денежных средств в рамках проектного финансирования строительства ЖК «Мой мир» в Мурино от ДОМ.РФ.
      "ПСК"
      12.12.2019 13:57

      ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию апарт-комплекс Like

      ГК «ПСК» получила разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6. Началась передача апартаментов и выдача ключей собственникам.
      Группа ЦДС
      12.12.2019 13:37

      До 31 декабря Группа ЦДС дарит ТОП-отделку LifeStyle

      В преддверии Нового года Группа ЦДС дарит покупателям ТОП-отделку LifeStyle в дополнение к базовой чистовой отделке квартиры. Акция действует с 12 по 31 декабря 2019 года.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      12.12.2019 12:10

      Банк «Санкт-Петербург» расширяет линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания

      Банк «Санкт-Петербург» обновил свою линейку РКО. В обновленной линейке представлен новый пакет «Деловой. Лайт». Он создан для легкого старта нового и небольшого бизнеса без привязки к конкретному виду отрасли.
      предоставлено ГК "КВС"
      12.12.2019 12:00

      В микрорайоне «Ясно.Янино» открыта зона каршеринга

      На территории микрорайона «Ясно.Янино» от Группы компаний «КВС» появился новый комфортный сервис – 12 декабря здесь начала работать зона каршеринга. Услуги по аренде машин предлагает компания CarSmile.
      ГК «Полис Групп»
      12.12.2019 11:28

      Только пять дней метры в подарок от ГК «Полис Групп»

      С 11 по 15 декабря 2019 г. ГК «Полис Групп» предлагает скидки на покупку квартир в жилых комплексах «Полис на Неве» на Октябрьской набережной и «Краски лета» в Мурино у метро «Девяткино».
      Glorax Development
      12.12.2019 10:50

      Начался монтаж архитектурной подсветки Golden City

      На площадке VI квартала Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, начались работы по устройству кабельных линий архитектурной подсветки фасада.
      Группа «Эталон»
      11.12.2019 17:50

      Еще один банк аккредитовал один из корпусов ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 4.13 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      АО «Альфа-Банк»
      11.12.2019 16:05

      Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране

      Впервые за 5 лет сменился лидер рейтинга мобильных банков по версии аналитического агентства Markswebb — приложение Альфа-Банка признано лучшим в категории Digital Office.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 15:37

      Банк «Санкт-Петербург» и «Ярко» дарит подарки

      12 декабря программе лояльности «Ярко» Банка «Санкт-Петербург» исполняется пять лет. В этот день клиентов и сотрудников Банка ждет более 5 тысяч подарков от тридцати партнёров программы «Ярко» и Банка «Санкт-Петербург».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 13:50

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций» сразу в двух номинациях

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций-2019» сразу в двух номинациях: «Инновация года» и «Продукт года».