Дорогое правосудие. Осуждённым за теракт в метро Петербурга могут сменить защитников

Большинство адвокатов из дела о теракте в петербургском метро не исключают, что на апелляции уже не будут представлять интересы своих доверителей. Пока оплачивать их командировки из госбюджета не обещают, добиваться справедливости в Подмосковье действующим защитникам остаётся разве что за свой счёт.

О возможной замене адвокаты сообщили 12 декабря на пресс-конференции, созванной по следам оглашённого два дня назад приговора. Участие в процессе принимают 12 защитников, семеро из них – по назначению. При этом для Ибрагима Эрматова, Содика Ортикова и Дилмурода Муидинова это единственные представители. Вознаграждение за их услуги ложится на федеральный бюджет, компенсация расходов на выездных заседаниях не обещана.

Жалобу на приговор будет рассматривать Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе, документы готовят к следующей неделе. Кассация уйдёт в суд в Новосибирске. Уверенности в том, что с Петербургом будет организована видеоконференцсвязь, по словам адвоката Андрея Костомарова, нет. Его коллеги также полагают, что вместо этого в дело введут новых «назначенцев» – им также предстоит ознакомиться с внушительными материалами, к которым добавился 111-страничный приговор.

10 декабря суд в Петербурге признал виновными в подрыве поезда в метро 3 апреля 2017 года, приготовлении к теракту и участии в террористическом сообществе 11 человек. Пожизненное получил Аброр Азимов, которого считают «наставником» смертника. Остальным назначили от 19 до 28 лет в колонии, Шохисту Каримову приговорили к максимально возможным для женщины 20 годам. Ни один из фигурантов так и не признал вину. Они настаивают, что дело сфабриковано, а оружие и взрывчатка подброшены.



